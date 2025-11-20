Poate ajunge la tribunal! Fostul pilot cere 64 de milioane de lire sterline

Primul campionat mondial câştigat de Lewis Hamilton în Formula 1, în anul 2008, este subiectul acţiunii în instanţă, brazilianul Felipe Massa spunând că este câştigătorul de drept al titlului din acel an.

Massa a pierdut la o diferenţă de un singur punct după ce Nelson Piquet Jr a provocat accident în mod deliberat în Marele Premiu al statului Singapore.

Ecclestone, care a fost şeful Formulei 1 timp de patru decenii până a fost înlăturat în 2017, a sugerat în 2023 faptul că responsabilii din sport au fost conştienţi de aranjament înainte de a se încheia sezonul 2008.

Ecclestone, Federaţia Internaţională de Automobilism şi managementul Formulei 1 apără revendicările.

Luna trecută, aceştia au cerut curţii din Londra să renunţe la caz, spunând că Massa a concurat slab în Marele Premiu din 2008 al statului Singapore, ceea ce a făcut că el să piardă în cele din urmă titlul şi au mai argumentat faptul că această speţă a fost adusă târziu în atenţia publicului.

Într-o hotărâre scrisă comunicată, joi, Justice Jay a anunţat că acest caz poate fi trimis mai departe la curte.

El a declarat că Massa nu avea ''posibilitatea reală de a stabili dacă Federaţia Internaţională de Automobilism are ceva să-i datoreze'', dar că ''el are într-adevăr o şansă reală să dovedească la proces toate componentele mijloacelor ilegale ale conspiraţiei''.

''Aceeaşi analiză se aplică şi cererii de inducere'', a spus Justice Jay.

În hotărâre, el a respins o parte din plângerea lui Massa, spunând că ''a ajuns la concluzia fermă că este clar că declaraţia reparatorie nu va fi luată în seamă în acest caz''.

La o audiere în octombrie, curtea a ascultat declaraţia ca parte a plângerii sale, Massa cerând, de asemenea, diferite declaraţii privind comportamentul FIA.

Justice Jay a spus: ''În hotărârea mea, domnul Massa nu este îndreptăţit să ceară o declaraţie reparatorie pentru motive de reputaţie sau de publicitate''.

''Cererea prezentă nu poate desigur rescrie rezultatul din Campionatul Mondial al piloţilor din 2008, dar dacă această declaraţie de sprijin ceva în genul căutat va fi acordată este modul în care domnul Massa va prezenta această victorie lumii şi este de asemenea modul în care va fi percepută de public'', a mai spus acesta.

La Marele Premiu al statului Singapore din 2008, Renault a căutat victoria pentru Fernando Alonso cerându-i lui Nelson Piquet Jr să provoace accident, determinând intrarea maşinii de siguranţă şi a făcut ca Massa, care conducea cursa pentru Ferrari, să încheie pe locul 13 după ce strategia sa a fost compromisă.

În sezonul următor, Piquet a dezvăluit că a fost instruit de responsabilii echipei să provoace intenţionat acel accident.

Avocaţii lui Massa susţin că Ecclestone ştia de faptul că accidentul a fost provocat deliberat şi că el şi FIA nu au făcut o anchetă, scrie Agerpres.

