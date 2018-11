ANUNT BOMBA: "Se bat cu Manchester United pentru Man!" LUPTA de MILIOANE pentru DIAMANTUL de la FCSB!

Dennis Man ar putea fi vedeta perioadei de transferuri din Liga 1!

Turcii de la Fotomac scriu ca Man e dorit de Fenerbahce, care va face eforturi pentru a se intelege cu Becali in ianuarie. Man e prezentat drept o tinta si pentru Manchester United, iar intentiile lui Fenerbahce sunt cat se poate de serioase.



"Fener isi propune sa investeasca in iarna, iar printre numele surpriza mentionate se numara si cel al lui Dennis Man de la Steaua Bcuuresti. Interesul lui Fenerbahce e cat se poate de serios", scrie sursa citata.

Man, adus de la UTA acum doi ani si jumatate in schimbul a 400 000 de euro, e jucatorul in schimbul caruia Becali vrea cei mai multi bani din lotul actual. Patronul FCSB l-a evaluat pe atacantul de 20 de ani la 100 de milioane de euro si a declarat in mai multe randuri ca nu se gandeste sa-l vanda pana in 2020.