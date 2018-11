Dezvaluire incredibila din Liga 1! Cum a facut Becali ca antrenorul altei echipe sa fie dat afara: "A anuntat a doua zi in presa ce am vorbit!"

Gigi Becali i-a creat probleme unui fost antrenor al echipei.

Fostul antrenor de la Astra si CFR Cluj, Edi Iordanescu, a dezvaluit motivul pentru care Gigi Becali a ratat 2 transferuri vara trecuta.

"FCSB a investit foarte mult in jucatori, a adus fotbalisti cu foarte mult potential, jucatori care au confirmat in alta parte. A adus in masa de la anumite cluburi. Viitorul a castigat campionatul, a luat de acolo patru, cinci jucatori. Astra a castigat campionatul, a luat si de acolo patru, cinci jucatori.



M-a sunat in mai multe cazuri sa ma intrebe despre anumiti jucatori. Din pacate, ultima data m-a intrebat de doi jucatori si, dupa ce m-a intrebat, a doua zi, a spus in presa fara sa dea nume ca s-a informat de la cineva si ca a luat niste pareri despre acei jucatori de la un antrenor care i-a pregatit si ca a decis sa nu mai transfere acei jucatori in urma discutiei.



Eu nu il apelasem, telefonul venise in sens invers si acest lucru a produs o suparare si mai mare din partea fostului meu patron, care a interpretat ca a fost o rautate de a mea, sa il conving pe patronul lui FCSB sa nu cumpere acei jucatori, ca sa ma razbun pentru ce s-a intamplat la Astra. Abang era legat contractual de Astra, Florentin Matei nu era, dar probabil ca era interesat patronul clubului sa ia mai multe detalii despre jucatori" a spus Edi Iordanescu la Telekom Sport.