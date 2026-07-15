Wayne Rooney, reacție dură după ce Argentina a eliminat Anglia și s-a calificat în finala Mondialului

Anglia a deschis scorul în minutul 55 prin Anthony Gordon, însă campioana mondială en-titre a reușit să egaleze abia în minutul 85, când Messi a pasat decisiv pentru golul lui Enzo Fernandez. Doar câteva minute mai târziu, Lautaro Martinez a marcat golul victoriei, iar Argentina s-a calificat în ultimul act al competiției.

Și-a găsit cu greu cuvintele după calificarea în finala Mondialului: ”Suntem unici și nu este aroganță!”

Wayne Rooney a avut o reacție dură după ce Argentina a întors scorul în semifinala cu Anglia și s-a calificat în finala Cupei Mondiale.

Fostul mare fotbalist englez le-a reproșat elevilor lui Thomas Tuchel faptul că nu au știut ce să facă după ce Anthony Gordon a înscris golul deschiderii de scor.

”Am marcat și ne-am pus într-o poziție foarte bună, dar apoi n-am mai știut ce să facem. Ne-am retras prea mult și le-am permis să pună presiune pe noi. Și-au creat mai multe ocazii, iar până la urmă am cedat. Sunt foarte dezamăgit.

Acești suporteri au cheltuit foarte mulți bani ca să fie alături de noi aici. Mă așteptam la mai mult din partea noastră în acest meci.

Argentina este campioana mondială. Știam că asta avea să facă diferența.

Schimbările pe care le-am făcut nu ne-au ajutat. Sunt devastat. Uneori ai nevoie și de puțin noroc pentru a câștiga astfel de turnee”, a spus Wayne Rooney după meci, conform BBC.