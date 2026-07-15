Argentina s-a calificat în finala Campionatului Mondial, după victoria 2-1 în fața Angliei, în semifinale. Echipa lui Lionel Scaloni va juca împotriva Spaniei în ultimul act.

Partida jucată la Atlanta a avut un final palpitant, după ce „La Albiceleste” au înscris în ultimele minute prin Enzo Fernandez (85') și Lautaro Martinez (90+2), în timp ce pentru englezi a marcat Anthony Gordon (55').

Ce au scris argentinienii după victoria incredibilă cu Anglia

„Cu inima curată, Argentina a întors situația împotriva Angliei și a se află în finală.”, au titrat argentinienii de la Clarin.com.

Aceeași publicație a pus accentul pe liderul Leo Messi, care a reușit cele două pase decisive. Argentinienii au subliniat faptul că „La Albiceleste” a făcut un nou meci dramatic și a obținut calificarea.

„Argentina lui Lionel Messi a intrat din nou în istorie împotriva Angliei: într-un alt meci epic, a marcat două goluri în șapte minute pentru a întoarce scorul împotriva echipei lui Tuchel și a asigura locul în finala Cupei Mondiale din 2026. Duminică, vor înfrunta Spania la New York.”, au continuat ei.

Echipele de start din Anglia Argentina:

Anglia: Pickford - R. James, Stones, Guehi, Spence - Rice, E. Anderson - M. Rogers, Bellingham, Gordon - Kane

Rezerve: Burn, Chalobah, Eze, D. Henderson, Konsa, Madueke, Mainoo, O'Reilly, Rashford, Saka, Toney, Trafford, Watkins

Selecționer: Thomas Tuchel

Argentina: E. Martinez - Molina, L. Martinez, C. Romero, Tagliafico - Paredes, Mac Allister, E. Fernandez - Messi, Alvarez, G. Simeone

Rezerve: Almada, Barco, De Paul, N. Gonzalez, J. Lopez, L. Martinez, Medina, Montiel, Musso, Otamendi, Palacios, Paz, Rulli, Senesi

Selecționer: Lionel Scaloni