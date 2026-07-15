Presa britanică și-a manifestat durerea după ce Anglia a fost eliminată de Argentina, în semifinalele CM 2026, deși a condus cu 1-0. Învinșii au deschis scorul prin Anthony Gordon în minutul 55, în timp ce învingătorii au întors soarta partidei prin Enzo Fernandez (85') și Lautaro Martinez (90+2'), de fiecare dată din pasele decisive livrate de Lionel Messi.

Jurnaliștii din Marea Britanie au reacționat îmbinând sentimentul de resemnare cu cel de suferință după o nouă dezamăgire. Țara care a inventat fotbalul va trebui să mai aștepte cel puțin patru ani pentru a aduce acasă Cupa Mondială cucerită în 1966.

Daily Mail: „E și mai multă durere pentru Anglia”

„Anglia 1-2 Argentina - semifinala Cupei Mondiale LIVE: Două goluri marcate în final elimină Anglia”, a titrat dailymail.com, care a continuat astfel: „S-a întâmplat din nou... E și mai multă durere pentru Anglia. Nu e a treia oară norocoasă. Cei Trei Lei pierd a treia semifinală consecutivă la Cupa Mondială, iar aceasta doare mai mult decât majoritatea. 1-0 până în minutul 84, dar nu au reușit să reziste. Argentina a produs revenirea pe care pare să o aibă întotdeauna în astfel de ocazii. Campionii en-titre își vor apăra coroana duminică”.

„Argentina a frânt inimile englezilor cu o revenire târzie și a ajuns în finală”, a transmis în titlu și theguardian.com.

Alan Shearer: „Echipa mai bună a câștigat”

La rândul său, Alan Shearer, fost atacant al naționalei Angliei, a recunoscut că Argentina își merită calificarea în finala CM 2026.

„Cred că echipa mai bună a câștigat. Trebuie să fii deschis și sincer în privința asta. Reacția lor a fost genială, au lovit bara de câteva ori, iar Anglia a avut noroc. Cum nu au intrat în panică, cum s-au ținut de planul lor de joc, cum au crezut în ceea ce făceau și au reușit. Schimbările au funcționat pentru ei și trebuie să respecți modul în care au revenit în joc. Merită să fie în finala de duminică, oricât de mult doare să spun asta”, a spus Shearer, citat de BBC.

„Argentina a pus capăt visului Angliei la Cupa Mondială cu un gol crud în minutul 90+2”, a titrat și telegraph.co.uk.

Franța - Anglia, finala mică de la CM 2026, se va juca sâmbătă, 19 iulie, de la 00:00. Spania - Argentina, marea finală, este programată în aceeași zi, însă de la 22:00.