Pentru el, iarna e ca vara! Un roman cu sange fierbinte vrea sa-i bata pe rusi la ei acasa! Competitia nebuna pentru care se pregateste!

Romanul vrea sa castige titlul chiar in Rusia.

Este profesor de sport, campion la poli si a inceput antrenamentele pentru cel mai greu concurs al iernii. Paul Georgescu este romanul care va inota o mie de metri in apa rece ca gheata.

Nimic nu il tine din loc, reusind sa gaseasca solutii la orice dificultate ii apare in cale. Cand afara erau minus 3 grade, romanul curajos si-a facut o copca in care s-a scufundat. Fara costum special, el a traversat in timp record canalul Manecii si se lauda cu timpul in care poate sta in apa inghetata: "Ma bucur ca am stat 13 (minute)", a spus romanul.