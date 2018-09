"Vreau sa facem o greseala si sa inghetam doua perioade de transferuri, sa nu mai aducem pe nimeni!" Anuntul incredibil al lui MM Stoica despre relatia cu Becali

MM spune ca la Steaua nu sunt probleme in relatia cu patronul, dar ii cere lui Becali sa o termine cu transferurile.

Stoica recunoaste ca a gresit cu transferul lui Golofca, acum un an. Directorul sportiv ii cere lui Becali sa nu mai insiste cu schimbarile masive din lot.

"Nu mai am credit la fel de mare. Am gresit cu Golofca, l-am facut pe Gigi sa arunce 400 000 de euro. N-am spus ca trebuie sa platim atat, dar aveam nevoie de un jucator de viteza, ne lipseau multi jucatori si am vrut sa-i surprindem pe cei de la Sporting. Nu ne gandeam ca va costa 400 000 de euro. E o greseala pe care mi-o asum, nu-i nicio problema. Daca eu propun un jucator, Gigi il ia. 100% il ia pentru ca stie ca propun fotbalisti pe care ii studiez. Problema e ca luam prea multi jucatori. Gigi vrea sa verifice multi fotbalisti. Uite, Qaka. El a fost din ce in ce mai bun, desi in pregatire nu ne-a aratat ca e ceea ce cautam.

Cu Viitorul, a facut un meci de senzatie. L-am rugat pe Gigi sa se gandeasca la un jucator mare si sa-mi spuna ce profil cauta pentru pozitia aia. Mi-a zis de Modric. OK, dar Modric nu da goluri. N-am nicio problema sa-i spun tot ce gandesc lui Gigi. Nistor are un gol marcat pe an in toata cariera lui. Nistor a jucat foarte bine la Dinamo, dar Dinamo era in play-out. Mi-as dori sa fac eu o greseala, sa faca Vali o greseala, sa inghetam doua perioade de transferuri. Asa poti construi ceva! Nu putem aduce atatia jucatori", a spus Stoica la Digisport.