Cum se face alimentarea înotătorilor în ape deschise

„Alimentarea se face fără să atingi caiacul sau barca. Dacă vrei ceva lichid, se aruncă un bidon legat cu o sfoară, iar pentru ceva solid se întinde un băț telescopic care are în capăt o găletușă în care se pun banane, geluri sau ce vrei tu.



Nici măcar acea găletușă nu ai voie să o atingi intenționat, să te ții de ea. Poți doar să întinzi mâna, să iei și să mănânci.



Timpul de alimentare trebuie să fie foarte scurt, din cauza curenților. Cu cât stai mai mult, cu atât te îndepărtează de la traiectorie și trebuie să înoți mult mai mult. Direcția ți-o dau barca și caiacul.



Eu, în Canalul Mânecii, am avut o reticență față de geluri: am vomat foarte mult. Alimentația mea e mai mult sub formă lichidă și are avantajul că durează mai puțin,” a completat Paul Georgescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.