Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a votat marți integrarea „Ordinului Novak” în Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. Practic, regula care obliga cluburile din România să folosească minimum 40% sportivi români devine, oficial, lege.

Modificările au fost adoptate cu o largă majoritate. Au fost 239 de voturi „pentru”, din 282 de deputați prezenți. Doar opt aleși s-au opus.

Decizia vine la inițiativa deputatului AUR Ciprian Paraschiv, fost jucător și fost președinte la Politehnica Iași, care a reclamat faptul că ordinul emis în 2022 de fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, nu era respectat.

Ce prevede noua lege

Cluburile care participă în competițiile interne vor fi obligate să folosească minimum 40% sportivi români în orice meci oficial, la nivel de seniori sau tineret. Federațiile vor avea libertatea de a stabili modul de aplicare, în funcție de sport și regulament.

Noua regulă va intra în vigoare din sezonul 2026-2027.

Cei care nu respectă procentul minim riscă amenzi uriașe, mai exact între 500.000 și 1.000.000 de lei pentru fiecare abatere, potrivit noilor articole introduse în lege.

Este demn de menționat că textul de lege nu clarifică dacă penalitățile se vor aplica după fiecare meci în care echipele nu respectă minimul de 40%, sau dacă echipele vor fi „taxate” la sfârșitul fiecărei stagiuni.

Ce urmează

Legea va ajunge la președintele României, Nicușor Dan, pentru promulgare. După publicarea în Monitorul Oficial, federațiile vor avea obligația să stabilească exact cum se va aplica procentul de 40% în competițiile interne.