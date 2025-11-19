Parlamentul a votat în mod oficial integrarea „Ordinului Novak” în Legea Educației Fizice și Sportului, iar toate cluburile din România vor fi obligate, începând cu sezonul 2026-2027, să folosească minimum 40% sportivi români în orice meci oficial.

Decizia produce un adevărat cutremur în sportul românesc, iar Gigi Becali, patronul FCSB și deputat, a oferit prima reacție imediat după vot.

Gigi Becali: „Am votat legea. De acum, gata! Legea-i lege”

Patronul campioanei a confirmat pentru că a votat legea, dar cere clarificări privind modul în care va fi aplicată din sezonul viitor regula.

„Am votat şi eu legea. Până acum a făcut-o Novak, nu a ţinut nimeni cont de ea. De acum, gata! Legea-i lege. Nu poate nimeni să o încalce. Să vedem cum va fi ea implementată.

Pentru mine e bine. Dar nu vorbesc doar din punctul meu de vedere. Trebuie să ţii cont de nişte parametri. Sunt contracte cu nişte jucători. Nu ştiu dacă se poate aplica imediat.

Să vedem CFR-ul. Are mulţi jucători străini? Ce faci cu ei? Nu poţi… Oamenii să poată să rezolve. Trebuie să vedem şi metodele de aplicare a legii. Federaţia trebuie să ceară nişte norme de aplicare, că sunt nişte norme specifice aici”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Ce prevede noua lege

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a votat marți integrarea „Ordinului Novak” în Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. Practic, regula care obliga cluburile din România să folosească minimum 40% sportivi români devine, oficial, lege.

Modificările au fost adoptate cu o largă majoritate. Au fost 239 de voturi „pentru”, din 282 de deputați prezenți. Doar opt aleși s-au opus.

Decizia vine la inițiativa deputatului AUR Ciprian Paraschiv, fost jucător și fost președinte la Politehnica Iași, care a reclamat faptul că ordinul emis în 2022 de fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, nu era respectat.

Cluburile care participă în competițiile interne vor fi obligate să folosească minimum 40% sportivi români în orice meci oficial, la nivel de seniori sau tineret. Federațiile vor avea libertatea de a stabili modul de aplicare, în funcție de sport și regulament.

Noua regulă va intra în vigoare din sezonul 2026-2027.

Cei care nu respectă procentul minim riscă amenzi uriașe, mai exact între 500.000 și 1.000.000 de lei pentru fiecare abatere, potrivit noilor articole introduse în lege.

Este demn de menționat că textul de lege nu clarifică dacă penalitățile se vor aplica după fiecare meci în care echipele nu respectă minimul de 40%, sau dacă echipele vor fi „taxate” la sfârșitul fiecărei stagiuni.

Ce urmează

Legea va ajunge la președintele României, Nicușor Dan, pentru promulgare. După publicarea în Monitorul Oficial, federațiile vor avea obligația să stabilească exact cum se va aplica procentul de 40% în competițiile interne.