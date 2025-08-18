Ciprian Paraschiv (50 de ani), fostul căpitan și președinte al lui Poli Iași, dar și director de dezvoltare al FRF, observator UEFA și comisar FIFA, este acum profesor universitar și deputat în Parlamentul României și este unul dintre inițiatorii schimbării Legii 4, cunoscută ca "Legea Dragomir".

Noile modificări ar trebui să aducă manipularea materialelor pirotehnice pe stadioane efectuate de firme de specialitate, vânzarea și consumul de băuturi slab alcoolizate, scoaterea zonei tampon dintre suporterii celor două echipe, adică vânzarea 100% a capacității arenelor, măsuri de siguranță sporite pentru spectatori și alte modificări care să aducă legislația sportivă în secolul XXI. Comisia a ascultat părerea tuturor celor implicați, precum FRF, LPF, AFAN, cluburile de fotbal, suporterii, Jandarmeria și Poliția și legea ar putea fi votată în următorul an.



"Trebuie să spunem adevărul, în Legea 4 se prevăd și multe abuzuri"

"Idee de modificare a Legii 4 nu este nouă. În calitatea mea de fost observator UEFA și comisar FIFA am văzut ceea ce se întâmplă la cel mai înalt nivel pe stadioanele celebre, într-o lume mult mai angrenată în fotbalul mare. Atunci am zis că trebuie să actualizăm o lege care este caducă. Poate că în acel moment a fost bună, pentru că era un vid legislativ, dar nu mai are corespondență în viața reală a suporterilor, jucătorilor și actorilor angrenați într-o competiție sportivă, în aceste zile. E bine că am avut foarte multe dezbateri. Lumea s-a întrebat de ce a durat așa de mult, dar am vrut să discutăm cu toți cei implicați. Fie că vorbim de federații sportive relevante pentru Legea 4, de LPF, FRF, COSR, Sindicatul Fotbaliștilor, cluburile din Liga 1, forțele de ordine sau suporteri, am aflat că toți își doresc o nouă lege.



Am reușit să-i adunăm pe toți, pentru că interesul este comun, nu contează ce echipă reprezinți ca suporter, atunci când unele drepturi poate îți sunt încălcate. Trebuie să spunem adevărul, în Legea 4 se prevăd și multe abuzuri. În același timp, inclusiv reprezentanții forțelor de ordine își doresc reglementări mult mai clare, astfel încât să-și facă treaba mai profesionist și mai simplu.



Când am gândit această lege, ne-am propus trei mari obiective – securitatea tuturor celor prezenți pe stadion, fie că vorbim de spectatori, fie că vorbim de jucători; al doilea obiectiv este stop abuzurilor; iar al treilea obiectiv dorește creșterea gradului de atractivitate, de spectacol la un eveniment sportiv.



Sunt foarte multe modificări. În primul rând vrem reglementarea ieșirilor de urgență, de la baza terenului de joc către tribună, care trebuie tot timpul să fie deschise, iar în situații de forță majoră defluirea să se poată face și pe terenul de joc. Am fost observator UEFA și primul lucru era să verific ca acele porți să fie mereu deschise, ca să prevenim orice eveniment nedorit. La ședința tehnică era specificat să aibă acea variantă de rezervă, de a pătrunde pe terenul de joc în situații de forță majoră



"Noi am pus băuturi slab alcoolizate, până în 5%, deși FRF a venit cu amendamentul să fie până în 6%"

Un alt subiect care a suscitat interesul a fost permiterea vânzării de alcool, de băuturi slab alcoolizate, cum se întâmplă în lumea bună, cum s-a întâmplat și la Euro 2024. Cumva, noi și prevenim situații mult mai neplăcute, în sensul în care suporterul bea mult mai mult acasă, știind că nu are voie să bea la stadion sau în jurul stadionului. Prevenim ca unii spectatori să vină într-o stare mai avansată de ebrietate. Deși în Legea 4 se interzice accesul spectatorilor în stare avansată de ebrietate, noi am mai adăugat și sub influența substanțelor halucinogene. Era nevoie, pentru că România a evoluat într-o direcție nu neapărat bună.

Se întâmplă pe toate marile stadioane, s-a întâmplat și la Euro. Creăm un grad de satisfacție mult mai mare pentru spectatori și dorința de a veni la meci. Nu e situația unde se îmbată lumea și iese scandal, ba din contra. Dacă stai la coadă să bei două pahare cu bere slab alcoolizată deja pierzi tot meciul. În Anglia există un studiu, în momentul în care au interzis vânzarea de alcool, au apărut două fenomene. Oamenii se strâng în altă parte ca să bea împreună și beau prea mult înaintea unui meci. Apoi, în Regatul Unit există mijloacele de transport destinate suporterilor care merg la meciuri, iar în ele apăreau scandaluri și au avut un fenomen nociv.



Noi am pus băuturi slab alcoolizate, până în 5%, deși FRF a venit cu amendamentul să fie până în 6%, cum e în Europa. Și Consiliul Economic și Social a venit cu propunerea să mărim cu un grad, astfel încât să nu fie doare bere, să cuprindem aici cidrul, cocktailuri și alte asemenea băuturi slab alcoolizate. Se bea când e cald afară, am băut la Euro 2024, nu au fost probleme. Suporterii României, anul trecut, la Campionatul European din Germania, au fost unii dintre cei mai frumoși ambasadori ai țării noastre. Stăteau și la terase și beau bere, spre seară se duceau la meciuri și nu a fost nicio problemă. Nu au creat niciun scandal, ba din contra au creat o atmosferă foarte frumoasă, civilizată și memorabilă.



"Vrem permiterea materialelor pirotehnice pe stadioane, prin contractarea firmelor specializate"

Un alt subiect care a provocat rumoare în sportul românesc a fost permiterea de materiale pirotehnice. Și mă refer aici doar la torte, fumigene și jocuri de lumini, stroboscoape. Se întâmplă peste tot prin Europa cu aprobarea forțelor de ordine, în Europa cu aprobarea liderilor comunității locale, prefect sau primar. Când vorbim de folosirea materialor pirotenice, vorbim de contractarea firmelor specializate, astfel să nu existe nicio problemă, să fie un cadru clar segmentat, să nu pună în pericol securitatea celor prezenți la stadion. Aceste firme specializate este clar că vor asigura o securitate mai bună și o manipulare profesionistă a acestor spectacole.



Să nu fim ipocriți, cu toții ne bucurăm când vedem în seara de Revelion focuri de artificii. Eu cred că aceste element fac parte din spectacolul fotbalistic. Atâta timp cât toată lumea este protejată trebuie să dăm un grad de satisfacție mult mai mare iubitorilor de sport. Am preluat modelul francez, există o anumită cantitate de explozibil, care nu constituie un pericol, și ne referim doar la stadioane, spații deschise și nu la săli închise.



"Cu domnul Dragomir am vorbit, înainte de a crea această lege. Și el înțelege că lucrurile evoluează"

(Vechea Lege era cunoscută ca Legea Dragomir. Noua lege va fi cunoscută ca Legea Paraschiv?) Nu țin neapărat la lucrul ăsta, chiar vreau să le mulțumesc colegilor din comisie. Am avut foarte multe dezbateri, au venit, au participat activ, fiecare și-a adus contribuția. Este un lucru inedit ca printre inițiatori să avem 13 din cei 18 colegi din Comisia pentru Tineret și Sport de la Camera Deputaților, reprezentanți ai tuturor partidelor.



Cu domnul Dragomir am vorbit, înainte de a crea această lege, a părut deschis. Și el înțelege că lucrurile evoluează. Eu am tot respectul pentru domnia sa, pentru că la acel moment era un vid legislativ. Dânsul a muncit mult, nu este un lucru ușor să faci o asemenea lege. Lumea își dorește să mișcăm această lege și sunt optimist. Nu am avut neapărat nemulțumiți, dar reprezentanții partidului USR nu au vrut să semneze această lege. Nu au fost nemulțumiți, poate își doresc să vină cu alte amendamente. Dar nu am avut nemulțumiri directe, pentru că toți înțeleg că e o schimbare naturală a unei legi învechite.



Un exemplu vă dau. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală dădeau amenzi și interdicție pe stadioane. Suporterul mergea în tribunal și câștiga acest proces, dar el era privat un an și jumătate să se bucure de fotbal. Noi dorim să schimbăm acest lucru, în caz de contravenții, nu de infracțiuni, până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată, suporterul să poată veni pe stadion. În orice democrație funcțională, se pleacă de la prezumția de nevinovăție.



"Am primit avize pozitive în unanimitate de la Consiliul Economic și Social"

Calendarul nu este bătut în cuie, dar sunt extrem de bucuros că până acum am primit avize pozitive în unanimitate de la Consiliul Economic și Social, unde sunt reprezentanți ai patronatelor, ai sindicatelor, ai societății civile. E un argument că toată lumea își dorește ca această lege să fie una modernă. Am primit aviz pozitiv de la Consiliul Legislativ. Următorul pas va fi punctul de vedere al Guvernului și dezbaterea în Comisii. Mă aștept să fie dezbătută această lege la Senat, în Comisia pentru Tineret și Sport, poate și în Comisia de Apărare. Ulterior se poate vota sau trece tacit de Senat. Camera Deputaților este cameră decizională, așa că va reveni la noi, la Comisia pentru Tineret și Sport de la Camera Deputaților, unde va primi avizele aferente, poate va exista un raport comun împreună cu Comisia de Apărare și va fi supusă votului din plen.



În camera Deputaților avem mulți oameni care iubesc sportul, iar fotbalul e un fenomen social și fotbalul unește. Când ești suporter nu mai contează culoarea politică. De asemenea, toți susținem aceeași echipă, mă refer la echipa națională.



Există o echipă de fotbal a Parlamentului. Culmea, nu am avut timp să mă bag acolo. Dar așteptăm să se schimbe Legea 4 ca să vină mai mulți suporteri la meciurile noastre (râde). Dacă ar fi să fac o comparație dintre fotbal și politică, pot să spun că în politică este mult, mult mai urât decât în sport, dacă ar fi să fac o paralelă și să accentuez părțile negative. Eu am lucrat mereu în echipă, și în fotbal, și în politică, așa că reușim să găsim mereu soluții, iar rezultatul a fost că am lăsat deoparte culoarea politică în Comisia de Tineret și Sport. Am șansa să lucrez de colegi foarte buni în această comisie", a declarat Ciprian Paraschiv pentru Sport.ro.

