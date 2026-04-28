Plecarea subită a lui Mirel Rădoi la Gaziantep, după un scurt mandat de doar cinci etape, l-a făcut pe finanțatorul campioanei să-i delege inițial responsabilitatea alegerii viitorului tehnician lui Mihai Stoica. Săptămâna trecută, patronul transmitea public că președintele Consiliului de Administrație are libertate deplină să aducă un principal capabil să asigure prezența în grupele Conference League.
MM Stoica, degradat de Gigi Becali: „Eu decid!”
Schimbare radicală de strategie pe banca tehnică
Omul cu banii de la FCSB a revenit complet asupra deciziei și a preluat frâiele. Acesta a subliniat că își dorește să evalueze direct viitorul antrenor înainte de parafarea unei înțelegeri.
„El (n.r. - Mihai Stoica) poate să caute, că mă consult cu el și vorbesc zilnic cu el. Hotărârea va fi a mea. Cu omul care va fi antrenor trebuie să stau față în față, să vorbesc cu el, să văd dacă va corespunde cerințelor FCSB-ului (n.r. - râde)”, a spus patronul clubului, potrivit Digisport.
Rămâne de văzut ce decizie va lua Gigi Becali în privința viitorului antrenor de la FCSB. O hotărâre finală este așteptată în 15 zile.
