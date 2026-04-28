MM Stoica, degradat de Gigi Becali: „Eu decid!”

Plecarea subită a lui Mirel Rădoi la Gaziantep, după un scurt mandat de doar cinci etape, l-a făcut pe finanțatorul campioanei să-i delege inițial responsabilitatea alegerii viitorului tehnician lui Mihai Stoica . Săptămâna trecută, patronul transmitea public că președintele Consiliului de Administrație are libertate deplină să aducă un principal capabil să asigure prezența în grupele Conference League .

Schimbare radicală de strategie pe banca tehnică

Omul cu banii de la FCSB a revenit complet asupra deciziei și a preluat frâiele. Acesta a subliniat că își dorește să evalueze direct viitorul antrenor înainte de parafarea unei înțelegeri.

„El (n.r. - Mihai Stoica) poate să caute, că mă consult cu el și vorbesc zilnic cu el. Hotărârea va fi a mea. Cu omul care va fi antrenor trebuie să stau față în față, să vorbesc cu el, să văd dacă va corespunde cerințelor FCSB-ului (n.r. - râde)”, a spus patronul clubului, potrivit Digisport.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Gigi Becali în privința viitorului antrenor de la FCSB. O hotărâre finală este așteptată în 15 zile.