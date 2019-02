"Numai bateț jurnalisti" Florian Ceafalau, dupa ce Mircea Badea si-a luat KO in 5 secunde

Mircea Badea a fost facut KO in 5 secunde intr-un meci de kickbox.

Sa il pui pe Mircea Badea sa se bata e ca si cum ai pune un smardoi cu 3 clase sa faca analiza literara. Sunt doua profesii total diferite care, din pacate, s-au intalnit week-end-ul acesta in ring.

Trecand peste sutele de glume, unele chiar bune si meritate, ceea ce s-a intamplat cu prezentatorul TV este pe cat de trist pe atat de penibil. E greu de crezut cum cineva poate organiza un meci intre un "fitnessist" de 44 de ani si un sportiv profesionist, medaliat in competitii si gale nationale si internationale.

La fel de greu de crezut este cum Mircea Badea isi risca viata, crezandu-se bataus. Dupa ce a fost ciufulit de acelasi adversar in urma cu cativa ani, Badea a fost facut KO de o maniera brutala, primind un genunchi in barbie si cazand direct in cap.

Mai periculoasa decat lovitura in sine este cazatura, sansele ca un "civil", pentru ca asta este Mircea Badea in sporturile de contact, sa isi rupa gatul dupa o asemenea cazatura sunt extrem de mari.

Lasand la o parte apartenenta politica si simpatia sau antipatia unora pentru cei doi protagonisti, ma bucur ca Mircea Badea nu a murit astazi in ring. A fost foarte aproape. Sper sa inteleaga asta si sa isi vada de profesia lui. "Lasaț" bataia pentru batausi, si jurnalismul pentru jurnalisti.