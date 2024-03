Sensei Florentin Marinescu și Cătălin Oprișan au dezbătut timp de o oră subiecte cât se poate de interesante despre cariera, dar și despre viața românului de 10 DAN.

Florentin Marinescu la Arena SPORT.RO: ”Echilibrul acesta mi l-au dat artele marțiale”

Pionier în Artele Marțiale din România, centură neagră în Judo, Ju-Jitsu și Karate, expert în Autoapărare, Protecție Executivă și Intervenții, Sensei Florentin Marinescu a spus în cadrul emisiunii, printre altele:

”Dacă nu mă duceam la judo, nu știu, poate eram lăcătuș mecanic. Echilibrul acesta mi l-au dat artele marțiale.

Am învătat de mic să întorc societății ce am primit, și asta fac și acum, inclusiv antrenamente pro bono. E meritoriu s-o spui, este extraordinar să o și faci, sunt multe lucruri pe care le spunem și pe care nu le facem”.

Cătălin Oprișan: "Sportul nu înseamnă numai minutul și scorul, ci și recorduri incredibile sau cariere fabuloase"

”Prima oară am colaborat cu cei din Departamentul Sport al PRO TV în 1996, așa că după... 27 de ani revin, cu bucurie, în Pache Protopopescu.

Am acceptat propunerea deoarece cred că astăzi e nevoie de o emisiune care să trateze fenomenul sportiv într-un mod puțin diferit, pe înțelesul tuturor.

Ne vom concentra nu numai pe fotbal, o mare pondere o vor avea materialele din celelalte domenii, dar și discuțiile cu invitații”, a declarat Cătălin Oprișan încântat de debutul noii emisii.