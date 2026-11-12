Sportiva originară din Pale se alătură Elvedinei Muzaferija , care reprezintă deja Bosnia-Herțegovina în circuitul mondial. Nikolina a obținut dreptul de a participa la competiție în urma rezultatelor înregistrate și a punctelor FIS acumulate.

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Nikolina Dragoljevic: „Vin dintr-o țară mică”

„Vin dintr-o țară mică, dar am visuri mari și vreau să demonstrez că perseverența, munca și încrederea în sine pot fi răsplătite”, a spus Nikolina Dragoljevic înaintea debutului său.

Schioarea este studentă la Facultatea de Sport și Educație Fizică și este legitimată la clubul Jahorina. Ea provine din Pale, localitate din Bosnia-Herțegovina, și va lua startul în proba de slalom din cadrul competiției desfășurate în Finlanda.

Pe lângă activitatea sportivă, Nikolina Dragoljevic este activă și pe rețelele sociale, unde are peste 10.000 de urmăritori pe Instagram. Sportiva publică frecvent fotografii din sala de fitness și din timpul liber, iar imaginile sale au atras atenția publicului din întreaga lume.