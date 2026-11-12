GALERIE FOTO Noua senzație din Bosnia-Herțegovina face furori pe Instagram și e gata să scrie istorie

Noua senzație din Bosnia-Herțegovina face furori pe Instagram și e gata să scrie istorie Sporturi
SPORT.RO
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Nikolina Dragoljevic va debuta sâmbătă, 14 noiembrie, în slalomul de la Levi. Bosnia-Herțegovina va avea, pentru prima dată, două reprezentante în Cupa Mondială de schi alpin, în discipline diferite.

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Nikolina DragoljevicBosnia-Hertegovinaschi alpin
Din articol

Sportiva originară din Pale se alătură Elvedinei Muzaferija, care reprezintă deja Bosnia-Herțegovina în circuitul mondial. Nikolina a obținut dreptul de a participa la competiție în urma rezultatelor înregistrate și a punctelor FIS acumulate.

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Nikolina Dragoljevic: „Vin dintr-o țară mică”

„Vin dintr-o țară mică, dar am visuri mari și vreau să demonstrez că perseverența, munca și încrederea în sine pot fi răsplătite”, a spus Nikolina Dragoljevic înaintea debutului său.

Schioarea este studentă la Facultatea de Sport și Educație Fizică și este legitimată la clubul Jahorina. Ea provine din Pale, localitate din Bosnia-Herțegovina, și va lua startul în proba de slalom din cadrul competiției desfășurate în Finlanda.

Pe lângă activitatea sportivă, Nikolina Dragoljevic este activă și pe rețelele sociale, unde are peste 10.000 de urmăritori pe Instagram. Sportiva publică frecvent fotografii din sala de fitness și din timpul liber, iar imaginile sale au atras atenția publicului din întreaga lume.

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