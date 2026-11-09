Cum au reacționat bosniacii după ce Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Gheorghe Hagi

Cum au reacționat bosniacii după ce Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Gheorghe Hagi Nationala
SPORT.RO
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Presa din Bosnia-Herțegovina a analizat imediat mesajul transmis de căpitanul naționalei României, înaintea duelului direct de la Zenica.

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Nicolae Stanciunationala romanieiBosnia-Hertegovina
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Jurnaliștii bosniaci au analizat tensiunile apărute în jurul echipei naționale a României în urma absenței lui Nicolae Stanciu (33 de ani) de la ultimele două partide din Liga Națiunilor. Aceștia nu și-au ascuns uimirea față de modul în care fotbalistul a ales să răspundă presiunii publice și dubiilor legate de accidentarea suferită în weekend la echipa sa de club, Dalian Yingbo. Fotbalistul cu 90 de selecții și 15 goluri la prima reprezentativă a postat o fotografie cu o gheată plină de sânge de la un meci al naționalei, pentru a-și susține punctul de vedere în fața contestatarilor din România.

„Căpitanul României nu vine la Zenica: nu l-au crezut, așa că a publicat o gheată însângerată. Publicul din România s-a îndoit de accidentarea lui, iar Stanciu a reacționat printr-un mesaj și o fotografie cu o gheată îmbibată în sânge de la unul dintre meciurile pentru echipa națională”, au scris jurnaliștii din Bosnia-Herțegovina.

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Sursa foto: Nicolae Stanciu (Instagram).
Stanciu
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Explicațiile lui Nicolae Stanciu

„Faptul că am ales să încerc să joc într-un meci extrem de important și într-un picior nu înseamnă că nu vreau să vin la echipa națională sau că clubul e mai important decât echipa națională. Cine mă cunoaște știe ce înseamnă tricoul național pentru mine.

Dacă veneam nu schimba cu nimic faptul că nu mă pot antrena sau să intru în teren în locul unui alt coleg care cu siguranță ar fi putut da 100%, lucru pe care eu nu îl pot face în momentul ăsta”, a transmis Nicolae Stanciu.

Pe lângă Stanciu, și Valentin Mihăilă a devenit indisponibil din cauza unor probleme musculare, motiv pentru care selecționerul Gheorghe Hagi l-a convocat de urgență pe Rareș Ilie (Mantova). De asemenea, portarul Ionuț Radu (Celta Vigo) a invocat și el probleme medicale.

România va încheia grupa din Liga Națiunilor cu două partide programate în această lună. „Tricolorii” vor întâlni Polonia sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, urmând ca marți, 17 noiembrie, de la aceeași oră, să joace în deplasare contra Bosniei-Herțegovina, pe stadionul Bilino Polje din Zenica.

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