Înainte să devină unul dintre cei mai cunoscuți conducători din fotbalul românesc, „MM” a avut și o scurtă experiență ca jucător. A evoluat în ligile inferioare, la patru echipe, iar cariera sa pe teren s-a încheiat la doar 24 de ani.
Născut pe 12 aprilie 1965, la Sibiu, Mihai Stoica a jucat în anii '80 la Metalosport Galați, Oțelul Galați, Victoria Râmnicu Sărat și Șantierul Naval Tulcea. A activat în principal în Divizia C, fără să ajungă în primele eșaloane.
MM Stoica a evoluat pe postul de mijlocaș!
Potrivit informațiilor obținute cu ajutorul jurnalistului Dan Drăniceanu, redactor-șef al publicației Ora de Tulcea, „MM” juca în linia mediană, iar lipsa vitezei era compensată de inteligența sa în joc.
„În anii '80, MM Stoica a fost inginer stagiar la Șantierul Naval din Tulcea. Și pentru că a fost și un fotbalist la începuturi, talentat, a jucat și la echipa Șantierului Naval, pe postul de mijlocaș, din câte mi s-a relatat de către bătrânii fotbalului nord-dobrogean. Bineînțeles, toți își aduc aminte de el drept un jucător foarte bun, incisiv și cu calități deosebite”, a dezvăluit Dan Drăniceanu pentru Sport.ro.
Mihai Stoica a renunțat la fotbal în jurul anului 1989, la vârsta de 24 de ani, după absolvirea Facultății de Mecanică din Galați. A ales apoi să se concentreze pe cariera profesională, iar în februarie 1992 a făcut pasul spre conducerea clubului Oțelul Galați.
Mihai Stoica și FCSB. Cum au arătat roș-albaștrii sub comanda lui „MM” în ultimele două decenii
„MM” a ajuns pentru prima dată la club în vara anului 2002, după o perioadă de aproximativ zece ani la Oțelul Galați. A ocupat inițial funcția de președinte, iar ulterior a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în 2007, după un conflict cu Gigi Becali.
În acea perioadă, echipa a câștigat două titluri consecutive, în 2005 și 2006, precum și Supercupa României din 2006. Cel mai important rezultat european a venit în sezonul 2005-2006, când FCSB a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA.
Un titlu cu Unirea Urziceni și revenirea la FCSB
După plecarea din Ghencea, Mihai Stoica a ajuns la Unirea Urziceni, unde a colaborat cu Dan Petrescu. Cei doi au construit o echipă care a câștigat titlul în sezonul 2008-2009 și a evoluat ulterior în grupele Champions League.
Pe 19 noiembrie 2010, „MM” s-a întors la clubul lui Gigi Becali. Au urmat noi plecări și reveniri, iar din 2016 a devenit din nou unul dintre oamenii cu cele mai importante responsabilități din conducere. Pe 25 aprilie 2023, a fost numit președinte al Consiliului de Administrație.
Pe scurt, Mihai Stoica a fost asociat cu șapte titluri de campion, trei Supercupe ale României, două Cupe și două Cupe ale Ligii. În ultimii ani, echipa a câștigat campionatul în 2024 și 2025 și a ajuns în optimile Europa League în sezonul 2024-2025.