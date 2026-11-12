GALERIE FOTO Nadal vorbește cu Federer, dar explică de ce Djokovic nu are loc în grupul de Whatsapp

Nadal vorbește cu Federer, dar explică de ce Djokovic nu are loc în grupul de Whatsapp Tenis
Marcu Czentye
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Rafael Nadal dezvăluie modul în care se raportează la marii săi rivali, Roger Federer și Novak Djokovic.

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Rafael Nadal (40 de ani) a explicat într-un interviu acordat AP News motivul pentru care Novak Djokovic (39 de ani, 12 ATP) nu a fost introdus în grupul de Whatsapp în care tenismenul spaniol conversează cu elvețianul Roger Federer (45 de ani).

Djokovic, nu face parte din grupul de Whatsapp pentru că încă joacă în circuit

Nadal a punctat că vorbește des cu Federer și că există un singur motiv, concret, pentru care sârbul Djokovic nu își face încă loc în acest grup de conversații: faptul că 'Nole' e încă tenismen aflat în activitate.

„Nu avem un grup de discuții în care să fim Federer, Djokovic și cu mine, pentru că Novak încă mai joacă,” a explicat Nadal, lăsând de înțeles că timpul e prea prețios pentru sârb, în aceste luni în care caută, în continuare, titlul de mare șlem cu numărul 25.

Nadal dezvăluie că vorbește des cu Federer

Despre frecvența cu care dialoghează cu Federer, Nadal a spus următoarele: „Ținem legătura aproape în fiecare săptămână. Vorbim și credem că eram mult mai buni decât jucătorii din ziua de azi.

Lăsând gluma la o parte, de obicei discutăm despre alte lucruri, precum golful și alte sporturi. De asemenea, ne împărtășim idei, este o relație normală”, a declarat Nadal despre relația de prietenie pe care o întreține cu Federer.

Rafael Nadal

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Nadal, posibilă revedere cu Federer, pe terenul de tenis, în februarie

Despre întoarcerea pe terenul de tenis, programată în 28 februarie 2027, cu ocazia unui eveniment demonstrativ în Las Vegas, Rafael Nadal anunță că se vede încrezător în abilitățile sale.

„La început, nu eram prea încântat de ideea de a juca la demonstrativul din Las Vegas, dar, într-un fel, acest lucru mă obligă să mă apuc din nou de antrenamente și să revin la rutina mea.

Sincer să fiu, încă lovesc mingea destul de bine. Însă deplasarea pe teren este o cu totul altă poveste. Trebuie să iau lucrurile pas cu pas. Dacă vreau să evit accidentările, este un proces care necesită timp și răbdare,” a punctat Nadal, în interviul acordat sursei precizate.

Roger Federer și Novak Djokovic

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Roger Federer și Rafael Nadal / Foto: Imago
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