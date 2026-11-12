Rafael Nadal (40 de ani) a explicat într-un interviu acordat AP News motivul pentru care Novak Djokovic (39 de ani, 12 ATP) nu a fost introdus în grupul de Whatsapp în care tenismenul spaniol conversează cu elvețianul Roger Federer (45 de ani).

Djokovic, nu face parte din grupul de Whatsapp pentru că încă joacă în circuit

Nadal a punctat că vorbește des cu Federer și că există un singur motiv, concret, pentru care sârbul Djokovic nu își face încă loc în acest grup de conversații: faptul că 'Nole' e încă tenismen aflat în activitate.

„Nu avem un grup de discuții în care să fim Federer, Djokovic și cu mine, pentru că Novak încă mai joacă,” a explicat Nadal, lăsând de înțeles că timpul e prea prețios pentru sârb, în aceste luni în care caută, în continuare, titlul de mare șlem cu numărul 25.

Nadal dezvăluie că vorbește des cu Federer

Despre frecvența cu care dialoghează cu Federer, Nadal a spus următoarele: „Ținem legătura aproape în fiecare săptămână. Vorbim și credem că eram mult mai buni decât jucătorii din ziua de azi.

Lăsând gluma la o parte, de obicei discutăm despre alte lucruri, precum golful și alte sporturi. De asemenea, ne împărtășim idei, este o relație normală”, a declarat Nadal despre relația de prietenie pe care o întreține cu Federer.