O durere insuportabilă. Lindsey Vonn nu va uita niciodată căzătura suferită în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. La 8 februarie 2026, la ora 11:45, toate privirile erau îndreptate spre schioarea americană, aflată pe pista Olimpia delle Tofane, una dintre cele mai exigente piste din circuitul feminin. Provocarea era imensă, scrie News.ro.

Campioana în vârstă de 41 de ani nu numai că revenea după aproape şase ani de retragere, dar, cu o săptămână înainte, a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior. Între curaj şi imprudenţă, dezbaterea privind participarea ei la Jocurile Olimpice era în plină desfăşurare. La doar treisprezece secunde după start, s-a produs dezastrul. O căzătură teribilă, urmată de operaţii, patru în total.

„Eram numărul unu mondial şi aveam şanse la medalii. Astăzi, sunt în scaunul cu rotile”

Două luni mai târziu, în timp ce îşi continuă recuperarea acasă, în Park City, Utah, Lindsey Vonn nu regretă absolut nimic, chiar dacă joi a declarat într-un interviu amplu acordat revistei Vanity Fair: „Eram numărul unu mondial şi aveam şanse la medalii. Astăzi, sunt într-un scaun cu rotile.” Mândria ei a fost rănită. „Nu vreau ca toată atenţia să se concentreze asupra căzăturii şi să mi se amintească doar pentru asta”, a continuat sportiva, care are 84 de victorii în Cupa Mondială. „Ceea ce am realizat înainte de Jocurile Olimpice, nimeni nu mai făcuse înainte. Eram numărul unu în clasament.”

Asta era înainte de acel 8 februarie de coşmar. După accident, a venit diagnosticul, teribil: triplă fractură de tibie, peroneu şi gleznă. Şi o durere insuportabilă. Mai ales când analgezicele îşi pierdeau efectul. „Am ţipat din toate puterile: «Scoateţi-mă de aici!» Durerea era insuportabilă. Nu se atenua. Nu voi uita niciodată asta.”

Departe de a fi traumatizată de această încercare, Lindsey Vonn nu exclude o revenire pe pârtiile de schi. „Nu se ştie niciodată ce ne rezervă viitorul”, confirmă ea. „Nu am nicio idee cum va arăta viaţa mea peste doi, trei sau patru ani. Poate că voi avea doi copii până atunci. Sau poate că nu. Poate că voi dori să concurez din nou sau că voi locui în Europa. Totul este posibil”, concluzionează campioana americană.