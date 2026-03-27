Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lindsey Vonn vorbește despre ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

  • Starul american al schiului alpin, Lindsey Vonn, a vorbit într-un interviu acordat revistei americane Vanity Fair despre teribila căzătură suferită în 8 februarie, în timpul probei de coborâre feminină de la Jocurile Olimpice din 2026 de la Milano-Cortina.

O durere insuportabilă. Lindsey Vonn nu va uita niciodată căzătura suferită în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. La 8 februarie 2026, la ora 11:45, toate privirile erau îndreptate spre schioarea americană, aflată pe pista Olimpia delle Tofane, una dintre cele mai exigente piste din circuitul feminin. Provocarea era imensă, scrie News.ro.

Campioana în vârstă de 41 de ani nu numai că revenea după aproape şase ani de retragere, dar, cu o săptămână înainte, a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior. Între curaj şi imprudenţă, dezbaterea privind participarea ei la Jocurile Olimpice era în plină desfăşurare. La doar treisprezece secunde după start, s-a produs dezastrul. O căzătură teribilă, urmată de operaţii, patru în total.

„Eram numărul unu mondial şi aveam şanse la medalii. Astăzi, sunt în scaunul cu rotile”

Două luni mai târziu, în timp ce îşi continuă recuperarea acasă, în Park City, Utah, Lindsey Vonn nu regretă absolut nimic, chiar dacă joi a declarat într-un interviu amplu acordat revistei Vanity Fair: „Eram numărul unu mondial şi aveam şanse la medalii. Astăzi, sunt într-un scaun cu rotile.” Mândria ei a fost rănită. „Nu vreau ca toată atenţia să se concentreze asupra căzăturii şi să mi se amintească doar pentru asta”, a continuat sportiva, care are 84 de victorii în Cupa Mondială. „Ceea ce am realizat înainte de Jocurile Olimpice, nimeni nu mai făcuse înainte. Eram numărul unu în clasament.”

Asta era înainte de acel 8 februarie de coşmar. După accident, a venit diagnosticul, teribil: triplă fractură de tibie, peroneu şi gleznă. Şi o durere insuportabilă. Mai ales când analgezicele îşi pierdeau efectul. „Am ţipat din toate puterile: «Scoateţi-mă de aici!» Durerea era insuportabilă. Nu se atenua. Nu voi uita niciodată asta.”

Departe de a fi traumatizată de această încercare, Lindsey Vonn nu exclude o revenire pe pârtiile de schi. „Nu se ştie niciodată ce ne rezervă viitorul”, confirmă ea. „Nu am nicio idee cum va arăta viaţa mea peste doi, trei sau patru ani. Poate că voi avea doi copii până atunci. Sau poate că nu. Poate că voi dori să concurez din nou sau că voi locui în Europa. Totul este posibil”, concluzionează campioana americană.

Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO
Drama prin care a trecut Lindsey Vonn după accidentul teribil de la JO de iarnă: ”În ziua în care am căzut, a picat și el”
Lindsey Vonn, coșmar după Jocurile Olimpice: în cât timp se va reface piciorul ei zdrobit
Lindsey Vonn a scăpat ca prin urechile acului la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce a transmis când a ajuns în Statele Unite
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Sezon fantastic pentru el! Daniel Chiriță a numit cel mai bun "under" din Superliga: "Va avea un viitor frumos"
Real Madrid a reacționat după Turcia – România! Mesajul clubului de pe ”Bernabeu”
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Fotbalistul „uitat acasă” de Mircea Lucescu, elogiat: „Cel mai în formă din campionatul nostru”

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

Singura șansă a românilor: anunțul FIFA, în cazul în care naționala va merge la Mondiale

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
„Coșmarul româncelor”, Eva Lys, prietenă bună a Gabrielei Ruse. Postările provocatoare ale tinerei germane
Edi Iordănescu: "Calificarea am ratat-o în grupă. Puteam obține primul loc!" Ce trebuie să facem pentru Mondialul din 2030
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în vacanță: Lindsey Vonn a reacționat imediat
Shakira și Lindsey Vonn, apariții de senzație la Grand Prix-ul din Miami! Vedetele s-au înghesuit la Formula 1
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului în turul 2 preliminar din Champions League
Emma Aicher, a cincea victorie la Cupa Mondială de schi alpin
Lindsey Vonn a fost operată după accidentul de la Jocurile Olimpice de iarnă. Care e starea vedetei în vârstă de 41 de ani
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

