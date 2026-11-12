Patru cuvinte! Mesajul prin care Mihai Stoica și-a luat adio de la FCSB

Fostul președinte al Consiliului de Administrație a încheiat definitiv socotelile cu gruparea bucureșteană, despărțirea fiind confirmată și de patronul Gigi Becali .

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Cele patru cuvinte scrise de Mihai Stoica la plecare

Înainte de a ieși din toate grupurile din mediul online din care făcea parte alături de angajați și de apropiați ai clubului, oficialul a ținut să le transmită acestora câteva cuvinte de final.

Potrivit Fanatik, Mihai Stoica a lăsat un text sec în conversațiile interne cu foștii săi colaboratori, după care a părăsit grupurile respective: „Mulțumesc tuturor pentru colaborare”.

MM a decis să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupa, după ce Gigi Becali a ieșit public și a spus că i-a redus atribuțiile în cadrul clubului, deoarece „nu și-a făcut treaba”.

Astfel, Mihai Stoica a pus punct celui de-al doilea mandat al său la FCSB, început în urmă cu 16 ani, într-un sezon în care fosta campioană a României luptă pentru calificarea în play-off.