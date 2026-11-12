Patru cuvinte! Mesajul prin care Mihai Stoica și-a luat adio de la FCSB

Patru cuvinte! Mesajul prin care Mihai Stoica și-a luat adio de la FCSB Fotbal intern
SPORT.RO
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Mihai Stoica (61 de ani) a părăsit-o pe FCSB, iar înainte de plecare le-a lăsat un ultim mesaj oamenilor cu care a lucrat la gruparea roș-albastră.

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Fostul președinte al Consiliului de Administrație a încheiat definitiv socotelile cu gruparea bucureșteană, despărțirea fiind confirmată și de patronul Gigi Becali.

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Cele patru cuvinte scrise de Mihai Stoica la plecare

Înainte de a ieși din toate grupurile din mediul online din care făcea parte alături de angajați și de apropiați ai clubului, oficialul a ținut să le transmită acestora câteva cuvinte de final.

Potrivit Fanatik, Mihai Stoica a lăsat un text sec în conversațiile interne cu foștii săi colaboratori, după care a părăsit grupurile respective: „Mulțumesc tuturor pentru colaborare”.

MM a decis să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupa, după ce Gigi Becali a ieșit public și a spus că i-a redus atribuțiile în cadrul clubului, deoarece „nu și-a făcut treaba”.

Astfel, Mihai Stoica a pus punct celui de-al doilea mandat al său la FCSB, început în urmă cu 16 ani, într-un sezon în care fosta campioană a României luptă pentru calificarea în play-off.

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În ce condiții ar putea reveni MM la FCSB

Gigi Becali a confirmat plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB. Deși spune că a încercat să-l convingă să se răzgândească, patronul clubului nu a avut succes. Totuși, a obținut o promisiune din partea lui MM referitoare la posibilul moment al întoarcerii.

"Am vorbit cu Meme, bineînțeles că m-a sunat, înainte să ia decizia, e adevărat. Da, a spus că nu mai vrea să rămână la FCSB și vrea o perioadă de liniște. Bineînțeles că eu am insistat, i-am spus: 'Băi Meme, băi nu… dăm satisfacție la dușmanii tăi, știi câți dușmani ai, de ce să le dăm?'. 

Dar el mi-a răspuns foarte frumos, foarte înțelept, am fost impresionat. Eu am luat-o pe calea credinței, mi-a zis Meme: 'Nu mă mai interesează pe mine de ce zic ăia, ăia, dușmani, ne dușmani'. Am fost foarte impresionat… mi-a plăcut foarte mult cum mi-a spus", a explicat Gigi Becali, potrivit sursei citate mai sus.

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