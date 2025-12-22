OPINIE Nesimțirile românești care m-au „emoționat“ în 2025: Amir Kiarash scrie despre momentele jenante ale anului

Amir Kiarash
Amir Kiarash
Sportul nostru ne oferă atât de puține rezultate cu adevărat valoroase încât, la final de an, e și greu să-ți aduci aminte de acele episoade care te-au mișcat. În schimb, cele care te-au scârbit abundă!

*Toate interviurile lui Mircea Lucescu – Sau, mai bine zis, toate plecările dumnealui din timpul interviurilor. Nu degeaba se spune că omul învață, cât trăiește. La 80 de ani, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului e o dovadă vie, în acest sens. 

Domnul Lucescu încă n-a realizat, nici până în această etapă avansată a carierei sale fabuloase, un lucru elementar: când stai în fața microfonului și dai declarații după un meci, nu vorbești cu reporterul / reporterii din față. Vorbești cu milioane de oameni care suferă pentru echipa pe care o antrenezi! Iar ca selecționer, responsabilitatea ta, obligația pe care o ai, de a da explicații, de a răspunde la orice întrebare, e și mai mare! Pentru că vorbești pentru o țară întreagă. 

Interviurile pe care domnul Lucescu le tratează cu atitudinea unui om deranjat la stomac, cu scârbă maximă, cu o lipsă crasă de respect pentru reporterii care stau în fața dumnealui și pentru milioanele de oameni care se uită la televizor, sunt incluse în fișa postului de selecționer. Vin „la pachet“ cu salariul ăla „gras“. La care nu vor ajunge 99% din români într-o viață întreagă!

E regretabil că nimeni de la federație nu l-a „urecheat“ pe domnul Lucescu pentru comportamentul său deplorabil la interviurile / conferințele pe care le-a susținut, în 2025.

Și e o pată neagră pe „obrazul“ presei românești că a tolerat acest comportament jalnic al selecționerului. Într-o altă țară, în care exista solidaritate de breaslă, domnul Mircea Lucescu ar fi fost lăsat singur la conferință, în semn de protest față de atitudinea pe care o afișează în relația cu mass-media. Exact cum a pățit Marius Șumudică, în Turcia, când comportamentul său de ghiolban a fost taxat de jurnaliștii locali. Care l-au așteptat în sala de conferință, iar după apariția „circarului“ s-au ridicat și au plecat.

*Tupeul fantastic al lui Gino Iorgulescu – Inexistentul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal – vorba cuiva: dacă îi spui să scrie pe o hârtie numele celor 16 cluburi din Superliga noastră, ar avea grave probleme! – a „reușit“ eliminarea numărului de mandate pentru șefia LPF. 

Acum 36 de ani, fix în zilele aceastea, niște oameni și-au dat viața, în această țară, tocmai pentru ca România să nu mai aibă „cel mai iubit fiu al poporului“, un președinte ales și reales pe viață. Au scăpat de dracu', au dat de tac-su! 

Ca iranian venit aici, în 1992, mi-e milă de acest fotbal care a fost „sechestrat“ de niște nesimțiți. De niște oameni cărora puterea le-a luat mințile, i-a lăsat fără simțul măsurii. Să-ți propui să rămâi într-o funcție „pe viață“ evidențiază singurul capitol la care domnul Gino Iorgulescu excelează astăzi: tupeul fantastic! 

*Rușinea trăită de Nicolae Soare într-o zi istorică pentru sportul românesc – 12 octombrie. Duminică, interval orar 7-13. În cele mai multe orașe din Occident, într-o asemenea zi, riscurile sunt mai mari să fii călcat de o bicicletă decât de o mașină. Pentru că foarte mulți oameni au educația necesară, de a-și lăsa mașinile personale acasă, în weekend. La noi însă, închiderea traficului, preț de câteva ore, într-o asemenea zi, e o dramă națională.

Anul acesta, pe 12 octombrie, alergătorul Nicolae Soare a doborât recordul României, în proba de maraton, după 47 de ani! Sportivul de 34 de ani a parcurs distanța de 42,195 de kilometri în 2 ore, 11 minute și 58 de secunde.

Ce a auzit Nicolae Soare, în loc de încurajări, pe parcursul traseului? A povestit el, la Eurosport, în timp ce comenta fabulosul maraton de la New York, unde două milioane de oameni vin pe străzi, ca să încurajeze: „La București, în timp ce alergam, îi auzeam pe unii cum înjură că s-a închis traficul pentru cursă“.

Cam aici suntem. Emoționant!

Campion mondial la omenie. Emoția anului 2025. Caramavrov scrie despre un mare sportiv și un mare caracter, David Popovici
Campion mondial la omenie. Emoția anului 2025. Caramavrov scrie despre un mare sportiv și un mare caracter, David Popovici
Dragoste la prima vedere. Ionuț Stoica scrie despre un vis c&acirc;t un județ
Dragoste la prima vedere. Ionuț Stoica scrie despre un vis cât un județ
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
Seară de coșmar pentru Dan Șucu! Eșec &icirc;n prelungiri după o gafă a celui de-al treilea portar
Seară de coșmar pentru Dan Șucu! Eșec în prelungiri după o gafă a celui de-al treilea portar
FCSB, mai bună, dar și ajutată. Rapid n-are echipă de titlu. Caramavrov analizează derby-ul c&acirc;știgat de campioana Rom&acirc;niei cu 2-1
FCSB, mai bună, dar și ajutată. Rapid n-are echipă de titlu. Caramavrov analizează derby-ul câștigat de campioana României cu 2-1
FCSB visează cai verzi pe pereți: ce nu ni s-a spus după victoria campioanei &icirc;n derby
FCSB visează cai verzi pe pereți: ce nu ni s-a spus după victoria campioanei în derby
Costel G&acirc;lcă și conducerea Rapidului, acord &icirc;n cazul a doi fotbaliști! Mutările pregătite &icirc;n Giulești
Costel Gâlcă și conducerea Rapidului, acord în cazul a doi fotbaliști! Mutările pregătite în Giulești
Gigi Becali a făcut calculele pentru titlu după FCSB - Rapid: Podiumul vi-l garantez!
Gigi Becali a făcut calculele pentru titlu după FCSB - Rapid: "Podiumul vi-l garantez!"
Soarta lui B&icirc;rligea, decisă după &bdquo;circul&ldquo; făcut pe teren: &bdquo;Și cu asta basta!&ldquo;

Soarta lui Bîrligea, decisă după „circul“ făcut pe teren: „Și cu asta basta!“

FCSB - Rapid 2-1: un gol minunat, două penalty-uri și c&acirc;teva petarde pe Arena Națională!

FCSB - Rapid 2-1: un gol minunat, două penalty-uri și câteva petarde pe Arena Națională!

Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor

Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor

Dennis Man, &icirc;njurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce

Dennis Man, înjurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce

Coman, surpriză imensă: arabii au făcut anunțul, la o lună după ultimul meci jucat de Florinel

Coman, surpriză imensă: arabii au făcut anunțul, la o lună după ultimul meci jucat de Florinel

PAOK Salonic - Panathinaikos, lecție de fotbal predată de Răzvan Lucescu lui Rafa Benitez!

PAOK Salonic - Panathinaikos, lecție de fotbal predată de Răzvan Lucescu lui Rafa Benitez!



FCSB visează cai verzi pe pereți: ce nu ni s-a spus după victoria campioanei &icirc;n derby
FCSB visează cai verzi pe pereți: ce nu ni s-a spus după victoria campioanei în derby
Seară de coșmar pentru Dan Șucu! Eșec &icirc;n prelungiri după o gafă a celui de-al treilea portar
Seară de coșmar pentru Dan Șucu! Eșec în prelungiri după o gafă a celui de-al treilea portar
FCSB, mai bună, dar și ajutată. Rapid n-are echipă de titlu. Caramavrov analizează derby-ul c&acirc;știgat de campioana Rom&acirc;niei cu 2-1
FCSB, mai bună, dar și ajutată. Rapid n-are echipă de titlu. Caramavrov analizează derby-ul câștigat de campioana României cu 2-1
Costel G&acirc;lcă și conducerea Rapidului, acord &icirc;n cazul a doi fotbaliști! Mutările pregătite &icirc;n Giulești
Costel Gâlcă și conducerea Rapidului, acord în cazul a doi fotbaliști! Mutările pregătite în Giulești
Gigi Becali a făcut calculele pentru titlu după FCSB - Rapid: Podiumul vi-l garantez!
Gigi Becali a făcut calculele pentru titlu după FCSB - Rapid: "Podiumul vi-l garantez!"
Dragoste la prima vedere. Ionuț Stoica scrie despre un vis c&acirc;t un județ
Dragoste la prima vedere. Ionuț Stoica scrie despre un vis cât un județ
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Gino Iorgulescu a dat un pronostic neașteaptat pentru EURO 2024: Eu cam așa cred că se va &icirc;nt&acirc;mpla
Gino Iorgulescu a dat un pronostic neașteaptat pentru EURO 2024: "Eu cam așa cred că se va întâmpla"
Mizerabilul caz Iorgulescu! Cum scapă de &icirc;nchisoare criminalul condamnat definitiv Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu
Mizerabilul caz Iorgulescu! Cum scapă de închisoare criminalul condamnat definitiv Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu
Rusia a pus capăt acordului militar &icirc;ncheiat cu Rom&acirc;nia &icirc;n 1994

stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O bandă de hoți rom&acirc;ni a dat un tun de un milion de dolari &icirc;n Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

Vladimir Putin: &rdquo;Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia&rdquo;

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

