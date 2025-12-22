*Toate interviurile lui Mircea Lucescu – Sau, mai bine zis, toate plecările dumnealui din timpul interviurilor. Nu degeaba se spune că omul învață, cât trăiește. La 80 de ani, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului e o dovadă vie, în acest sens.

Domnul Lucescu încă n-a realizat, nici până în această etapă avansată a carierei sale fabuloase, un lucru elementar: când stai în fața microfonului și dai declarații după un meci, nu vorbești cu reporterul / reporterii din față. Vorbești cu milioane de oameni care suferă pentru echipa pe care o antrenezi! Iar ca selecționer, responsabilitatea ta, obligația pe care o ai, de a da explicații, de a răspunde la orice întrebare, e și mai mare! Pentru că vorbești pentru o țară întreagă.

Interviurile pe care domnul Lucescu le tratează cu atitudinea unui om deranjat la stomac, cu scârbă maximă, cu o lipsă crasă de respect pentru reporterii care stau în fața dumnealui și pentru milioanele de oameni care se uită la televizor, sunt incluse în fișa postului de selecționer. Vin „la pachet“ cu salariul ăla „gras“. La care nu vor ajunge 99% din români într-o viață întreagă!

E regretabil că nimeni de la federație nu l-a „urecheat“ pe domnul Lucescu pentru comportamentul său deplorabil la interviurile / conferințele pe care le-a susținut, în 2025.

Și e o pată neagră pe „obrazul“ presei românești că a tolerat acest comportament jalnic al selecționerului. Într-o altă țară, în care exista solidaritate de breaslă, domnul Mircea Lucescu ar fi fost lăsat singur la conferință, în semn de protest față de atitudinea pe care o afișează în relația cu mass-media. Exact cum a pățit Marius Șumudică, în Turcia, când comportamentul său de ghiolban a fost taxat de jurnaliștii locali. Care l-au așteptat în sala de conferință, iar după apariția „circarului“ s-au ridicat și au plecat.

