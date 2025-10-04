Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct în China, la o echipă cu doi români importanți

Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la categoria 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), competiție transmisă de VOYO.

Cambei, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 la categoria 49 kg, a obţinut la Forde medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg (a ratat o încercare, la 93 kg), iar la aruncat (114 kg) şi total (208 kg) a luat argint.

Halterofila nord-coreeană Hyon-gyong Kang a cucerit medaliile de aur la aruncat (121 kg) şi la total (214 kg).

Reacția Mihaelei Cambei: ”A fost foarte greu să mă îngraș”



”Voiam să câștig medalia de aur la smuls, apoi să lupt ca o războinică pentru un loc pe podium la total. Am reușit, acum să vedem cum vor merge lucrurile mai departe”, a spus la final Cambei, care acum cântărește 50,91 kg.

”A fost foarte greu să mă îngraș. Dar măcar am avut timp să lucrez la asta, iar acum este responsabilitatea mea să continui”, a explicat Mihaela.

