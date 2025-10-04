VIDEO EXCLUSIV Campioana mondială Mihaela Cambei, primele declarații după ce a luat aurul la smuls!

Campioana mondială Mihaela Cambei, primele declarații după ce a luat aurul la smuls!
Alexandru Hațieganu
Triplă campioană europeană și vicecampioană olimpică, halterofila legitimată la Dinamo are acum în palmares și un titlu mondial.

Mihaela CambeismulsDinamoHALTERE
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la categoria 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), competiție transmisă de VOYO.

Cambei, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 la categoria 49 kg, a obţinut la Forde medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg (a ratat o încercare, la 93 kg), iar la aruncat (114 kg) şi total (208 kg) a luat argint.

Halterofila nord-coreeană Hyon-gyong Kang a cucerit medaliile de aur la aruncat (121 kg) şi la total (214 kg).

Reacția Mihaelei Cambei: ”A fost foarte greu să mă îngraș”

”Voiam să câștig medalia de aur la smuls, apoi să lupt ca o războinică pentru un loc pe podium la total. Am reușit, acum să vedem cum vor merge lucrurile mai departe”, a spus la final Cambei, care acum cântărește 50,91 kg. 

”A fost foarte greu să mă îngraș. Dar măcar am avut timp să lucrez la asta, iar acum este responsabilitatea mea să continui”, a explicat Mihaela.

Dinamo și Federația Internațională de Haltere au reacționat după triumful româncei

”Mihaela Cambei din România, care a pierdut aurul olimpic la 49 kg după ultima încercare a lui Hou Zhouhui de la Paris, a cântărit mai puțin decât toate celelalte concurente și a luptat ”like a warrior” în proba feminină de 53 kg, fiind devansată de Kang Hyon Gyong din RPDC (n.r. - Coreea de Nord).

Cambei a fost foarte fericită că a atins obiectivele pe care și le-a stabilit, realizând cinci ridicări bune, cu un record personal la smuls și la total”, a notat Federația Internațională de Haltere pe site-ul oficial.

Dinamo a reacționat după ce Mihaela Cambei a realizat o performanță de vis în Norvegia. 

Clubul a scris un mesaj pe rețelele social media prin care a felicitat sportiva, dar și pe antrenorul acesteia, Valeriu Calancea, fostul halterofil.

”HALTERE! Super performanță!!! Mihaela Cambei (CS Dinamo) - TRIPLĂ medaliată la Campionatul Mondial de la Forde (Norvegia)!

AUR la smuls (94 kg)

ARGINT la aruncat (114 kg)

ARGINT la totalul olimpic (208 kg)

Performanță extraordinară în condițiile în care este prima ei participare la noua categorie 53 kg! 

Aurul la aruncat (121 kg) și la total (214 kg) a fost cucerit de Kang Hong Kyong din Coreea de Nord.

Bravo, Mihaela! Felicitări Valeriu Calancea!”, a scris Dinamo.

Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
Mihaela Cambei, ”like a warrior”! Reacția Federației Internaționale de Haltere după aurul cucerit de româncă
FK Csikszereda - U Cluj, de la ora 15:00! Recordul lui Ioan Ovidiu Sabău și contraperformanța gazdelor
FCSB stă groaznic și în clasamentul care îl interesează pe Gigi Becali
Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct în China, la o echipă cu doi români importanți
Etapa 9 din Liga 2! Șapte meciuri se joacă de la 11:00, Corvinul - Steaua de la 12:30
Benzema a explodat pe Instagram! Răspuns tăios pentru jurnalistul care a lansat un zvon despre el: "Poate în visele tale"
După lovitura primită la Inter, Chivu anunță: "M-am decis în proporție de 90%"

Primul jucător OUT de la FCSB după eșecul 0-2 cu Young Boys Berna! ”Scăpăm de el”

Încă o naturalizare pentru naționala României! ”Va juca în calificările pentru Campionatul Mondial”

Gigi Becali a dezvăluit cât plătește anual pentru salariile jucătorilor de la FCSB

Se pregătește transferul la FCSB: ”Pe o sumă colosală”

O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial



FCSB stă groaznic și în clasamentul care îl interesează pe Gigi Becali
Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct în China, la o echipă cu doi români importanți
Etapa 9 din Liga 2! Șapte meciuri se joacă de la 11:00, Corvinul - Steaua de la 12:30
Benzema a explodat pe Instagram! Răspuns tăios pentru jurnalistul care a lansat un zvon despre el: "Poate în visele tale"
FK Csikszereda - U Cluj, de la ora 15:00! Recordul lui Ioan Ovidiu Sabău și contraperformanța gazdelor
Mihaela Cambei, tur de onoare în Onești. Medaliata cu argint de la Jocurile Olimpice a fost aplaudată la scenă deschisă
"Este foarte greu să ajungi acolo sus!" Mihaela Cambei, discurs plin de emoție la întoarcerea în țară după argintul olimpic
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

protv “Actrița” AI care a creat panică și indignare în rândul actorilor “adevărați” de la Hollywood: “Este înfricoșător!”

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

