LeBron James are șanse mari să i se alăture lui Stephen Curry la Golden State Warriors!

Adrian Iencsi, invitat la Poveștile Sport.ro. Atuurile Spaniei, întâlnirea cu Ronaldinho și o națională pentru viitor

După ce la sfârșitul lunii iunie au câștigat toate cele trei finale de la competiția Internațională WDSF Open din Bremen (Germania), dinamoviștii Andreea Sturzinschi și Patrick Berbece s-au impus acum și la WDSF Open din Nanjing (China).

Andreea și Patrick, abonați în acest an la medaliile de aur

”DANS SPORTIV.

Medalie de aur la Tineret Dansuri Standard și Dansuri Latino pentru PATRICK BERBECE & ANDREEA STURZINSCH (CS Dinamo București) în finala Youth Latino & Standard 🏆WDSF Open în Nanjing - China 18-19 iulie 2026.

🇹🇩Felicitări!👏”, a postat pagina oficială CS Dinamo București.

La Bremen, cei doi sportivi legitimați în Ștefan cel Mare câștigaseră aurul la categoriile Tineret Latin, Tineret Standard și RISING Stars Standard.

Coordonatorul secției de dans sportivi de la CS Dinamo este Dan Marina.

Născută în Republica Moldova, Andreea Sturzinschi reprezintă din 2023 România în competițiile internaționale.