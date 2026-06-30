Prezenți zilele trecute la WDSF Open în Bremen, Andreea Sturzinschi și Patrick Berbece au reușit o nouă performanță.
Detaliază astăzi pagina oficială CS Dinamo București:
Andreea și Patrick au dictat ritmul la WDSF Open
”DANS SPORTIV. Patrick Berbece & Andreea Sturzinschi (Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti) au câștigat toate finalele la competiția Internațională🏆 WDSF Open în Bremen - Germany, 26-28 iunie 2026.
LOCUL 🥇 finalele:
🏆Tineret Latin
🏆Tineret Standard
🏆RISING Stars Standard
Coordonatorul secției de dans sportivi de la CS Dinamo este Dan Marina”.
Născută în Republica Moldova, Andreea Sturzinschi reprezintă din 2023 România în competițiile internaționale.