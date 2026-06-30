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Prezenți zilele trecute la WDSF Open în Bremen, Andreea Sturzinschi și Patrick Berbece au reușit o nouă performanță.

Detaliază astăzi pagina oficială CS Dinamo București:

Andreea și Patrick au dictat ritmul la WDSF Open

”DANS SPORTIV. Patrick Berbece & Andreea Sturzinschi (Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti) au câștigat toate finalele la competiția Internațională🏆 WDSF Open în Bremen - Germany, 26-28 iunie 2026.

LOCUL 🥇 finalele:

🏆Tineret Latin

🏆Tineret Standard

🏆RISING Stars Standard

Coordonatorul secției de dans sportivi de la CS Dinamo este Dan Marina”.

Născută în Republica Moldova, Andreea Sturzinschi reprezintă din 2023 România în competițiile internaționale.