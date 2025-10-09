Mihai Pintilii, antrenorul secund al campioanei FCSB, și-a exprimat dezanăgirea în privința atitudinii pe care au avut-o elevii lui Mircea Lucescu în România - Moldova, scor 2-1, partidă amicală jucată joi seara, pe Arena Națională.

Mihai Pintilii: "Au văzut că au dat gol repede și a intervenit relaxarea"

"Sunt puțin dezamăgit pentru că avem jucători cu calitate.

Au văzut că au dat gol repede și a intervenit relaxarea, așa e în mintea jucătorului român, când ei ar fi trebuit să acceleze. Sunt puțin dezamăgit de atitudine

Când vii la echipa națională trebuie să dai totul. Eu sufăr... Aici trebuie să ai inimă pentru oamenii din tribune, pentru cei de acasă. Să vedem că vor! Mai ales pentru ei... Pentru unii poate e ultima șansă", a declarat Mihai Pintilii, la televiziunea Prima.

ROMÂNIA: I. Radu – Cr. Manea, M. Popescu, Eissat, Opruţ (K. Ciubotaru 46) – V. Dragomir (Fl. Tănase 89), Screciu – Moruţan (Man 58), Hagi (C. Cîrjan 70), Baiaram (Al. Dobre 58) – L. Munteanu (Miculescu 58). SELECŢIONER: Mircea Lucescu

MOLDOVA: C. Avram – Forov, Baboglo, A. Crăciun, Dumbrăvanu (Gherasimencov 46), Reabciuk – Perciun (Bodişteanu 55), Raţă (Plătică 77), Postolachi (Moţpan 46), Borş (Bogaciuc 63) – Damaşcan (Boiciuc 46). SELECŢIONER: Lilian Popescu

Cartonaşe galbene: Crăciun 90+3

Arbitri: Ishmael Barbara - Duncan Sultana, Luke Portelli (toţi din Malta)



