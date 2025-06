Pentru prima datǎ o dublă campioană olimpicǎ a ajuns si campioanǎ mondială UFC. S-a întâmplat la UFC 316 in direct și exclusivitate pe VOYO.



Pentru cei mai mulți oameni povestea Kaylei se oprește aici, aici de fapt începe.



Lipsită de prezenta unui tata biologic, Kayla a căutat sǎ scape de monștrii copilăriei in sala de judo. Doar cǎ pe ea monstrul o pândea exact acolo. Micuța Kayla a fost abuzatǎ sexual de antrenorul sǎu, dar intervenția mamei sale si a colegilor de antrenament a făcut ca abuzatorul sǎ fie arestat și condamnat la 10 ani de închisoare.

"Medaliile mele stau în sertarul cu șosete"

Trauma a rămas, dar din întuneric Kayla a reușit sa iasă la luminǎ cu noii sǎi antrenori si sa câștige douǎ titluri olimpice la judo.



“Medaliile mele stau in sertarul cu șosete, ca sa nu adune praf, in viațǎ sunt alte lucruri mai importante decât titlurile olimpice”.



Inspirată de Ronda Rousey, Kayla a trecut la MMA si an după an reușit sǎ își construiască o carieră uriașă. Dar viața sa personala era departe de rămâne in urmǎ.

Când un telefon neașteptat a anunțat-o a mama sa a suferit un accident cerebral, a plecat la spital cu o geanta dar s-a întors cu doi copii. Cei doi nepoți ai săi, rămași fără nimeni care sǎ-i îngrijească in momentul in care bunica lor se lupta pentru supraviețuire in spital. Mama celor doi, sora Kaylei, se afla si ea intr-o instituție in care se lupta cu probleme uriașe de sănătate ca urmare a problemelor cu drogurile.



“Ca sa nu fie confuzie, sunt mama lor, i-am adoptat si sunt cea mai fericită mătușă mamǎ din lume atunci când știu ca pot sa le ofer ce își doresc”, a povestit Kayla.

Kayla işi crește cei doi copii in Florida, intr-o fermǎ unde a construit un mic paradis cu zeci de animale și păsări exotice care le oferă celor mici un loc de viață sigur si plin de dragoste.



Cu o zi înainte de marea sa victorie de la UFC 316 Kayla o postat o poza din sauna unde făcea slăbire cu textul, “M-am rugat in întuneric, am luptat in luminǎ”.