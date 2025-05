Duminică dimineață, Alice Ardelean deschide gala UFC din Las Vegas cu un meci împotriva braziliencei Rayanne Dos Santos. Pentru acest meci Alice s-a mutat în Orlando și se antrenează de mai multe săptămâni, pentru a ajunge în cea mai bună formă din viața sa.

Alice Ardelean: "Programul este foarte dur"

"În Anglia trebuia să alerg între mai multe săli ca să pot să mă antrenez, aici totul este în același loc, am aceeași echipă. Am foarte multe fete valoroase cu care mǎ antrenez, iar programul este foarte dur", spune Alice Ardelean, pentru Sport.ro



“UFC este cea mai tare promoție din lume, trebuie doar să le spui de ce ai nevoie și primești totul imediat. Am fost la Centrul de pregătire din Las Vegas, când am luptat data trecută și am fost uimită de condiții. Atunci nu am profitat din plin, dar am aflat ca pot sa fiu ajutată”, continuă Alice.

Alice Ardelean primește zilnic mâncare pregătită de bucătarii UFC



"Slăbirea este cea mai dificilă, pentru că trebuie sa fii în formǎ, dar nu poți sǎ mănânci prea mult. Am un prieten bun care se ocupă de nutriție, dar aveam nevoie de cineva care să prepare mâncarea. UFC a rezolvat problema asta.



Bucătarii lor și nutriționiștii îmi prepară mai multe feluri de mâncare în fiecare zi și îmi trimit caserole înghețate, pe care trebuie doar să la dezgheț și sǎ le mănânc. Fiecare în parte are 400 de calorii, deci îmi este foarte ușor sǎ controlez dieta. Mâncarea este destul de gustoasă, mai puțin sparanghelul, pe care nu-l suport, iar americanilor pare sa le placǎ foarte tare", a încheiat Alice Ardelean dialogul cu Sport.ro.