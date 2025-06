Maycee Barber ar fi trebuit sǎ lupte in main eventul galei UFC de duminică dimineațǎ din Las Vegas, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Meciul din UFC care s-a terminat înainte sǎ înceapă. Luptǎtoare dusǎ la spital cu convulsii

Cu zece minute înainte de a intra in octogon, antrenorii au chemat echipa medicala pentru că Maycee nu se simțea bine. Luptătoarea a fost dusa de urgentǎ la spital pentru investigații, iar meciul a fost anulat.



Este prima datǎ in istoria UFC când un main event este anulat practic chiar in momentul in care ar fi trebuit sǎ înceapă. Deși UFC a păstrat secretul afecțiunii de care suferă Maycee, adversara sa a spus presei că a aflat că Maycee ar fi avut convulsii violente când se pregătea să intre în meci.



Maycee a avut probleme şi la slăbire, iar mai mulți apropiați ai săi spun că a avut probleme de sănătate si în trecut, dar acestea ar fi fost ținute sub control.



Maycee a postat pe social media imagini cu ea din spital si a mulțumit celor care au fost îngrijorați pentru ea.