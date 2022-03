Lupta dintre Colby Covington și Jorge Masvidal s-a mutat pe stradă și s-a încheiat la "secție". Poliția din Miami Beach l-a arestat pe "Street Jesus"

Lupta dintre Colby Covington și Jorge Masvidal s-a mutat pe stradă și s-a încheiat la poliție

Politia din Miami Beach l-a arestat pe "Street Jesus" ieri seară, dupa ce acesta l-a atacat pe fostul său adversar din UFC Colby Covington, în timp ce acesta era la restaurant împreună cu un grup de prieteni. Jorge Masvidal a intrat în restaurant cu o glugă pe cap și cu mască pe față, l-a lovit din spate pe Colby Covington și a strigat ceva imposibil de înțeles.

Altercatia a fost oprita de cei prezenti, iar Masvidal a iesit din restaurant, scos pe prietenii sai. Ca urmare a loviturii, Colby a pierdut un dinte. Politia a sosit imediat la fata locului si dupa ce au fost analizate infomatiile, Masvidal a fost arestat pentru doua capete de acuzare.

Imediat dupa ce l-a atacat pe Colby, Masvidal a postat pe instagram un mesaj ciudat. “Buna dimineata, mai putin celor care considera ca este in regula sa vorbeasca despre copiii altor oameni”. Mai multi luptatori din UFC au reactionat imediat pe social media, cel mai virulent fiind fostul adversar al lui Masvidal, Nate Diaz, care a postat un mesaj care ar putea fi tradus “Cum poti sa te torni singur? Esti un las mare si batran”

Pana si adversarul declarat al UFC, Jake Paul a scris ca “Masvidal este un las pentru ca l-a atacat pe Colby. Nu a reusit sa il invinga in cusca, asa ca l-a atacat pe la spate”.

Va amintim ca Jorge Masvidal si Colby Covington au luptat in urma cu cateva saptamani la UFC 272, in cel mai mai mare eveniment UFC al acestui inceput de an, iar meciul a fost castigat de Colby.

Articol scris de Alexandru GANCI