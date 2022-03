Cubanezul lui Trump. De la faliment la "Street Jesus". Jorge Masvidal: "Jungla m-a ajutat să mă regăsesc"

Jorge Masvidal s-a nascut in Miami, fiind astfel intruparea visului de libertate al tatalui sau, care si-a construit singur o salupa pe o plaja din Cuba pentru a fugi in Statele Unite. Purtat de vant si de curenti in Insulele Virgine, a reusit in cele din urma sa ajunga in Florida, unde printre multe arestari pentru violente si trafic de droguri a reusit sa isi faca o familie si in cele din urma sa aiba un fiu de care poate sa fie mandru.

Jorge a crescut pe stradă

Jorge a crescut pe strada, fiind pasionat de karate si de box, si-a castigat primii bani in lupte ilegale in curtile caselor din Miami, unde a devenit temut si apoi celebru. A debutat acum 19 ani intr-o promotie oficiala, iar de atunci a luptat peste tot, cu toata lumea. Obosit de lupta si aproape falit, a acceptat sa participe in 2018 la un nou show de televiziune numit Exatlon.

“Jungla m-a ajutat sa ma regasesc. Mi-am regasit radacinile, am invatat sa fiu din nou luptator”, povesteste Masvidal.

Intors in Miami, noul Jorge este total schimbat, poarta barba si parul lung, vorbeste despre spiritualitate, este supranumit de fani Street Jesus, munceste din greu si straluceste in meciuri. Reuseste cel mai rapid Ko din istoria UFC impotriva lui Ben Askren in doar 5 secunde, iar filmarile din vestiar ne arata clar ca lovitura a fost exersata special.

Devine cel mai iubit luptator din UFC pentru faptul ca este gata la lupte cu oricine si pentru ca spune lucrurilor pe nume intr-o industrie in care toata lumea are ceva de ascuns.

La UFC 244 castiga centura onorifica de “cel mai rau om din lume” impotriva lui Nate Diaz, dupa un meci memorabil si o infruntare incredibila.

Jorge, luptătorul favorit al lui Donald Trump

Spre surprinderea multor fani, Jorge este luptatorul favorit al lui Donald Trump, care a venit special la UFC 244 sa il sustina, chiar daca aparitia sa in arena a fost intampinata cu proteste. A fost prima prezenta a unui presedinte SUA la o gala de MMA.

La randul sau, Jorge a fost mereu aproape de fostul presedinte al SUA in campania electorala, dar acest lucru nu a schimbat cu nimic dragostea fanilor lor Street Jesus.

Duminica dimineata, la ora 5:00 ,Jorge Masvidal va lupta impotriva celui mai mare adversar al sau, iar cum nimic nu este lipsit de drama in viata sa, acest adversar este fostul sau cel mai bun prieten, Colby Covington. Meciul poate fi urmarit in direct pe Prox si pe Voyo.

Articol de ALEXANDRU GANCI