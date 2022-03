Un Conor McGregor cu buzunare goale? Colby Covington a fost scos din Brazilia sub escortă militară, a surprins cu o șapcă inedită și a plătit actrițe cu ora

Cel mai mare meci al inceputului de an a avut un mare adversar neasteptat, razboiul. Interesul publicului pare sa fie mai mult in alta parte, dar cu toate astea Colby Covington si Jorge Masvidal se cearta exact asa cum ne asteptam. Meciul va fi transmis in direct de Prox si VOYO duminica dimineata de la ora 5:00

Colby Covington este privit de multi ca fiind urmatorul superstar al UFC, nu insa si de fosta campioana Joanna Jedrzejczyk care, exasperata de scandalul facut de Colby, l-a intrebat pe social media, “De ce te comporti ca un Conor McGregor cu buzunarele goale?”

Pentru a raspunde trebuie doar sa ne uitam la cariera lui Colby, un luptator extrem de valoros care nu era bagat in seama de nimeni pana s-a hotarat sa imbrace hainele baiatului rau si sa enerveze pe toata lumea.

De la momentul in care le-a spus brazilienilor la ei acasa ca sunt doar niste “animale nespalate” si a trebuit sa fie scos din Brazilia sub escorta militara, la sticlele de apa cu eticheta, “lacrimi de fani virgini”, la costumele in culorile Statelor Unite asortate cu sapca de campanie a presedintelui Trump, la actritele platite cu ora pentru filmari in care sa spuna ca sunt iubitele lui, Colby a reusit sa isi atraga ura oamenilor fara umor si simpatia celor care inteleg ca totul este o poveste jucata pentru a promova meciurile.

Nimic nu ar functiona insa daca americanul nu ar fi un luptator exceptional. Colby este mereu in forma, nu se ingrasa niciodata, este mereu la dieta, se antreneaza de doua ori pe zi, indiferent daca are meci sau nu si reuseste de fiecare data cand intra in Octogon sa impresioneze prin vointa sa de neclintit si prin dramatismul meciurilor sale.

Desi ne spune tuturor ca rezistenta sa fizica vine din orele de antrenament petrecute in dormitor cu “mamasitas” si modelele din Brazilia care il adora, prietenii sai reusesc sa-l dea de gol de fiecare data.

Pentru acest meci, spre exemplu, s-a antrenat alaturi de Camerun Hanes unul dintre cei mai cunoscuti atleti de rezistenta din lume, ultramaratonist, care alearga un maraton de doua ori pe saptamana, doar pentru a fi in forma.

Tot Cameron a spus despre Colby ca “Nu este deloc un baiat rau, de fiecare data cand vine la mine la masa este exagerat de timid si aproape ca nu vorbeste cand este sotia mea de fata, sa nu o derajeze”.

Chiar daca pare sa fie pentru multi o copie saraca a lui Conor, Colby nu este chiar sarac. Din salariile declarate de UFC, Colby a strans deja 2 milioane de dolari, la care se adauga bonusuri, cota parte din vanzarile de PPV si sponsorizari. Cum meciul cu Jorge Masvidal se anunta deja ca fiind un mare succes de casa, ne putem astepta ca averea lui Colby sa ajunga la 10 milioane de dolari cat de curand, depasind astfel castigurile Joannei Jedrzejczyk.

Articol de Alexandru GANCI