Cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul spaniol este cunoscut nu doar pentru talentul său de pe terenul de fotbal, dar și pentru escapadele amoroase!



Lamine Yamal a postat pe rețelele social media de-a lungul celor doi ani, de când a intrat în lumina reflectoarelor pentru evoluțiile sale superbe de la Barcelona și de la naționala Spaniei, fotografii alături de diverse domnișoare.



Unele imagini au stârnit chiar și controverse, spre exemplu cele de la petrecerea sa de 18 ani.



Joan Laporta a vorbit despre escapadele amoroase ale lui Lamine Yamal: ”Are nevoie de asta”



Joan Laporta, președintele Barcelonei, a vorbit despre situația lui Lamine Yamal și a sugerat că fotbalistul își trăiește viața și că nu e îngrijorat de modul cum o face.



Oficialul catalanilor a punctat și faptul că Lamine Yamal trebuie să fie protejat și susținut de Barcelona.



”Lamine Yamal își trăiește viața la 18 ani și arată o maturitate remarcabilă pentru vârsta sa. Nu sunt îngrijorat deloc de modul său de viață.



El are nevoie de protecție și de susținere din partea noastră și din partea apropiaților. E un profesionist adevărat care muncește din greu”, a spus Laporta, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

