Inter a făcut primul pas pentru prelungirea contractului lui Hakan Calhanoglu (31 de ani). Mijlocașul turc mai are contract până în vara anului viitor, iar oficialii clubului milanez i-au transmis o propunere pentru un nou acord, valabil până în 2029.

Potrivit FC Inter 1908, oferta presupune un salariu de bază ușor mai mic decât cel actual, însă structura financiară a fost modificată. Inter a inclus mai multe bonusuri, care i-ar putea permite lui Calhanoglu să ajungă la venituri de aproape 6 milioane de euro pe sezon.

Calhanoglu, om de bază pe „Giuseppe Meazza”

Decizia îi aparține acum fotbalistului și agentului său, Gordon Stipic, iar negocierile vor continua în zilele următoare. Inter este optimistă în privința unui acord, mai ales că mijlocașul turc și-ar dori să continue la club. Pe masa discuțiilor se află un contract pe doi ani, cu posibilitatea unei opțiuni pentru încă un sezon.

Revenind pe teren, Calhanoglu este unul dintre oamenii de bază ai echipei pregătite de Cristi Chivu. Cotat la 16 milioane de euro, turcul a adunat 13 apariții în acest sezon, cu trei goluri marcate.

La momentul redactării acestui articol, Inter ocupă locul 2 în Serie A, cu 28 de puncte, la unul în spatele liderului-surpriză Lazio. Roma se află pe 3, AC Milan pe 4, Como pe 5, iar Frosinone, cu Daniel Bîrligea în atac, completează primele șase poziții.