Loredana face colectie de tricouri cu Craiova! Cantareata le-a propus si un jucator oltenilor! Cine este alesul ei!

Loredana face o propunere surpriza pentru olteni.

Fosta antrenoare de la Vocea Romaniei i-a incantat pe olteni si a primit drept cadou un tricou al Craiovei cu numarul 10: "Wow! De la Mosu'? Mosul e oltean in seara asta!"

In cazul in care Universitatea va reusi sa castige titlul in Romania, Loredana promite ca va fi prezenta si le va tanta oltenilor la petrecere: "O sa incep cu ma dusei sa trec la Olt si dupa cantam imnul Craiovei". Cantareata nu ar refuza sa dea startul unei partide si spune ca s-ar pregati pentru acest lucru: "M-as antrena! Poate pot sa fac si o centrare, poate chiar sa dau un gol de la 11 metri sau de la 5..."

Cantareata face si o sugestie surpriza pentru antrenorul italian al Craiovei, Devis Mangia. Fratele ei a fost desemnat cel mai bun fundas al Campionatului Mondial al Artistilor, din Rusia, in anul 2008.