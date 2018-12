Varianta SOC: a fost BLAT la Dinamo - Craiova?! "Au incercat sa ne ajute, era in interesul lor!"

Calculele pentru titlu au ajutat-o pe Dinamo in cea mai importanta victorie a sezonului?

Asa lasa de inteles Danut Lupu, care crede ca meciul contra Craiovei a fost influentat de strategia oltenilor pentru play-off.

"Mergem inainte, ce putem sa facem? Noi ne dorim ca Mircea sa aduca echipa acolo unde ii este locul. Am auzit ca el a venit sa faca o echipa pentru la anul si are toate sansele. E foarte greu sa prindem play-off-ul sezonul asta. Eu spun ca cei de la Craiova au incercat sa ne ajute. Ajutandu-ne pe noi, se ajutau si pe ei. Dar Dinamo nu se poate ajuta singura, asta-i problema echipei acum.

Craiova avea interes de la marketing pana la meciurile directe care ar fi urmat in play-off. Dinamo poate sa le incurce pe CFR si Steaua in play-off. Cred ca toate echipele si-o doresc pe Dinamo in play-off. Nu e neaparat vorba de aliante, dar Dinamo poate s-o ajute pe Craiova mai mult sa ia titlul. Dinamo, chiar si cu echipa asta slaba, contra CFR-ului si a Stelei a mai incurcat!", a spus Lupu la PRO X.