A batut de unul singur Craiova, dar nu va juca la Giurgiu! Pe cine se va baza Rednic in meciul cu Astra!

Italianul Mattia Montini nu va juca in meciul cu Astra Giurgiu.

Dinamo a invins-o fara drept de apel pe Universitatea Craiova in Stefan cel Mare, 3-0. Mattia Montini, atacantul italian care a reusit hattrick-ul in meciul de sambata, nu va fi pe teren in meciul de la Giurgiu.

Montini a acuzat probleme dupa acea partida si nu va fi fortat in duelul de play-off cu Astra, problemele sale fiind destul de serioase. Italianul format la AS Roma a resimtit din plin frigul de la noi: "Nu sunt obisnuit sa joc pe vremea asta", a spus Mattia Montini dupa meciul cu Craiova.

Astfel, la meciul din aceasta seara, Mircea Rednic il va inlocui pe italian cu Daniel Popa in atacul lui Dinamo.