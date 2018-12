Incident HALUCINANT la Craiova! Un antrenor de box a fost umplut de sange intr-un bar! ATENTIE, IMAGINI SOCANTE

Haosul a fost surprins de camerele de supraveghere ale localului.

Constantin Cucu, un cunoscut antrenor de box din Craiova, a fost batut mar intr-o local. Cucu s-a intalnit cu 2 dintre elevii sai in local si cu tatal unuia dintre acestia. Alaturi de acestia a venit insa si o persoana necunoscuta si, dupa cateva minute de discutie, s-a napustit asupra lui Cucu.

Agresorul l-a lovit cu pumnii pe Cucu si l-a daramat de pe scaun, insa nu s-a oprit aici, lovindu-l cu piciorul! Antrenorul de 60 de ani ai carui elevi au cucerii medalii de aur si argint la competitiile nationale a scapat de asalt doar dupa interventia marturilor.

Agresorul a continuat scandalul si cu oamenii legii astfel ca i-a fost deschis dosar penal!



VEZI AICI VIDEO



"Cand am ajuns aici totul era un haos. Mese rasturnate, pahare si farfurii sparte. Erau pete de sange, au fost si taiati, nu stiu ce au facut. Angajatii mei erau foarte speriati, unul dintre angajatii de la sala de la sala de pariuri a fost lovit si injurat, la fel si inca vreo doi clienti. A venit apoi politia, a facut poze, acum astept sa ma cheme si pe mine la declaratii" a povestit proprietarul localului.

„Politistii Sectiei 5 Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca, in incinta unui restaurant din Craiova, a avut loc o altercatie intre doua persoane. Politistii care s-au deplasat la fata locului au stabilit faptul ca intre un barbat de 32 de ani si unul de 60 de ani, ambii din Craiova, ar fi avut loc un conflict spontan, in urma caruia cei doi s-au lovit reciproc, fiind despartiti de celelalte persoane care se aflau in local la momentul respectiv. In cauza, politistii au intocmit un dosar penal si efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente” a declarat Cosmin Gradinaru, purtatorul de cuvant al IPJ Dolj.

Sursa: Ziarul de Craiova