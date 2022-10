Lewis Hamilton, prima reacție după titlul mondial cucerit de Max Verstappen

Liderul campionatului mondial de Formula 1 Max Verstappen (Red Bull) a câştigat cursa de la Suzuka, la Marele Premiu al Japoniei şi este campion mondial. Locul doi a fost ocupat de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), dar acesta a fost penalizat cu cinci secunde, astffel că a fost pe trei în locul lui Sergio Perez (RedBull).

Verstappen a câştigat al doilea titlu consecutiv, cu patru etape înainte de finalul CM.

Celebrul Lewis Hamilton i-a transmis un mesaj plin de respect lui Verstappen, apoi a adus în discuție calitatea boliduliui său.

„Ei bine, felicitări lui Max”, a spus Hamilton, pentru Sky Sports.

„Cred că pentru noi, știm care sunt problemele cu această mașină și cred că, noi, ca echipă, nu am trecut de la a fi campion mondial la a nu putea construi o mașină bună. Nu am nicio îndoială că vom avea o mașină mai bună anul viitor. Indiferent dacă vom remedia sau nu toate problemele pe care le-am văzut anul acesta", a mai spus Lewis Hamilton, potrivit sursei mai sus menționată.

Verstappen, în vârstă de 25 de ani, a obţinut a 32-a sa victorie din Formula 1, a 12-a din acest sezon, fiind urmat pe podium de coechipierul său, mexicanul Sergio Perez, şi de monegascul Charles Leclerc (Ferrari). Leclerc încheiase pe locul 2, însă a fost penalizat din cauza unei ieşiri de pe pistă, când a părut că nu vor fi acordate toate punctele.

Verstappen plecase din pole position în această a 18-a din cele 22 de curse ale sezonului. Cursa a fost întreruptă în turul 3 timp de două ore din cauza condiţiilor meteo şi a două abandonuri.

Clasamentele Campionatului Mondial de Formula 1 după Marele Premiu al Japoniei, a 18-a din cele 22 de etape ale sezonului 2022, care a avut loc duminică la Suzuka

