La flash-interviul acordat în exclusivitate pentru PRO TV după meci, antrenorul a spus că regretă faptul că a ales să lase mai mulți titulari ”acasă” înainte de meciul din Danemarca.

Gigi Becali a fost cel care a ordonat ca jucătorii ”de bază” de la FCSB să fie menajați pentru partida din campionat cu Petrolul, pe care o consideră ”crucială” în lupta pentru play-off.

Dică a spus, la conferința de presă, că s-a simțit ”umilit” după meciul cu Silkeborg.

„Un meci în care am fost foarte dezamăgit, m-am simțit umilit, pur și simplu, la acest joc. Este un meci în care, într-adevăr, am mai pierdut cu Lazio, Sporting, eram la alt nivel și am riscat foarte mult atunci la ce am pregătit să jucăm. Acum, într-adevăr, am făcut un joc foarte slab, sper să nu se mai întâmple”, a spus Nicolae Dică, la conferința de presă.

VIDEO - Conferința de presă a lui Nicolae Dică, înainte de Petrolul - FCSB

După această partidă, FCSB a rămas pe ultimul loc în grupe, cu un singur punct, cel mai slab atac (un gol marcat), dar și cea mai slabă apărare (opt goluri primite).

Clasamentul Grupei B:

1. West Ham - 9 puncte

2. Anderlecht - 4 puncte

3. Silkeborg - 3 puncte

4. FCSB - 1 punct