Clujul, surclasat de San Diego! În SUA se joacă blockbustere, iar Transylvania Open are doar o campioană de Grand Slam pe tablou

Spre deosebire de ediția 2021, turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open se găsește anul acesta într-o poziție mai dificilă, în ce privește anvergura numelor jucătoarelor atrase în competiție.

Dacă în toamna anului trecut întrecerea preceda Turneul Campioanelor și era una dintre ultimele ocazii de acumulare de puncte, pentru marile jucătoare, în acest an turneul WTA 500 de la San Diego face competiție uriașă Openului Transilvaniei.

De categorie dublă, turneul de la San Diego a reușit să le aibă înscrise pe majoritatea jucătoarelor din top 10 WTA, iar printre numele grele ale întrecerii din SUA se numără Iga Swiatek, Paula Badosa, Aryna Sabalenka sau Jessica Pegula.

În același timp, tabloul principal de la Cluj-Napoca dispune de o singură campioană de Grand Slam în proba individuală, câștigătoarea Roland Garros 2021, Barbora Krejcikova.

Dacă în primul tur la San Diego se joacă partide captivante, între jucătoare în formă, precum Elena Rybakina - Garbine Muguruza, Bianca Andreescu - Beatriz Haddad Maia, Caroline Garcia - Danielle Collins ori Leylah Fernandez - Daria Kasatkina, turneul din Ardeal se poate lăuda cu Eugenie Bouchard - Anhelina Kalinina și Jaqueline Cristian - Xiyu Wang, ca două dintre cele mai puternice meciuri ale rundei inaugurale.

Main draw in San Diego (WTA 500), where Iga Swiatek, Paula Badosa, Aryna Sabalenka, and Jessica Pegula are the top seeds.

Notable 1Rs:

Rybakina-Muguruza

Andreescu-Haddad Maia

Garcia-Collins

Fernandez-Kasatkina pic.twitter.com/xyFsEL5RyU