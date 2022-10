Ce a răspuns Eugenie Bouchard, întrebată despre refuzul de a-i strânge mâna Alexandrei Dulgheru, la Fed Cup

În aprilie 2015, România învingea Canada, într-un play-off disputat în deplasare, în cadrul Fed Cup. Amintirea cea mai puternică a acelei confruntări avea să rămână refuzul canadiencei Eugenie Bouchard de a-i strânge mâna Alexandrei Dulgheru, în timpul tragerii la sorți, gest pedepsit de Alexandra Dulgheru pe teren.

Atât Alexandra Dulgheru, cât și Andreea Mitu - debutantă la acel moment în echipa națională - aveau să o învingă pe Eugenie Bouchard, iar România se impunea, în final, scor 3-2.

Eugenie Bouchard: „Cred că am depășit acel moment.”

„Îmi amintesc că am vorbit cu Dulgheru, după acel incident. De fapt, am jucat împotriva ei, la puțin timp după și am discutat, la fileu. Nu am dialogat cu celelalte fete după Fed Cup, nu le-am mai văzut după aceea, așadar cred că am depășit toate acel moment,” a spus Eugenie Bouchard, la Cluj-Napoca, întrebată de evenimentul din 2015.

La finalul partidei câștigate de Alexandra Dulgheru în defavoarea Eugeniei Bouchard, jucătoarea din România s-a prefăcut că dă mâna cu coechipierele, pentru a-și duce, mai apoi, mâna la cap, ironizând gestul imatur și nesportiv comis de adversara sa, cu 24 de ore înainte de partidă.

Genie Bouchard va debuta la Transylvania Open împotriva favoritei numărul 2 la câștigarea trofeului, Anhelina Kalinina.