Startul a fost unul în forță, însă condițiile meteo nu i-au ajutat pe piloți, iar după primele tururi s-au produs și primele accidente. Carlos Sainz a ieșit din decor după ce a pierdut controlul monopostului și a făcut accident, iar Alex Albon s-a retras, acuzând probleme la motor.

După accidentul lui Sainz, o automacara de tractare a intrat pe pistă, iar momentul a stârnit indignare în rândul piloților. Pierre Gasly a fost aproape de o „tragedie”, după ce a trecut în mare viteză pe lângă tractor și un membru al staff-ului. Mașinile nu intraseră încă la boxe, deși steagul roșu fusese anunțat, iar Gasly rula cu o viteză mare.

Nu doar Gasly a văzut tractorul pe pistă, mai mulți dintre piloți au trecut pe lângă mașină, arătându-se ulterior revoltați din cauza situației. Piloții au reamintit de o tragedie petrecută tot la Suzuka, în 2014, când Jules Bianchi a decedat după un accident produs în timpul Marelui Premiu al Japoniei, după ce s-a izbit violent de un tractor intrat pe pistă pentru a ridica monopostul lui Adrian Sutil.

Bianchi a murit după 10 luni în care a fost în comă în urma tragicului accident, iar piloții și-au reamintit de acest lucru după ce au văzut tractorul pe pistă.

„Dumnezeule! Ce?! Ce e asta? De ce e tractorul ăsta pe circuit?! Am trecut pe lângă el. Este inacceptabil, amintiți-vă ce s-a întâmplat! Nu-mi vine să cred! Puteam să mor!”, s-a auzit Gasly prin stația radio după ce a trecut de tractor.

