Max Verstappen, campion mondial! A câștigat în Japonia, în condiții speciale și și-a asigurat titlul după ce Leclerc a fost penalizat

Max Verstappen (25 ani, Red Bull Racing) a plecat din pole-position la Suzuka, însă cursa a fost oprită după trei tururi, din cauza ploii abundente. Cursa s-a reluat după două ore de pauză și a fost redusă la 28 de tururi din 53, ceea ce înseamnă 45 de minute de cursă. Olandezul a câștigat cel de-al doilea titlu mondial consecutiv, asta după ce a încheiat cursa pe primul loc cu timpul 3:01:44.004.

Turning it right up to the max ????

Congratulations @Max33Verstappen on taking it to another level this season ???? Time to get the party started! ????#2TheMax #F1 pic.twitter.com/Hv3cRUQRQ0