Larisa Iordache a fost confirmata cu COVID-19! Anuntul gimnastei romance

Larisa Iordache a anuntat miercuri ca a fost infectata cu noul coronavirus si ca se afla in izolare.

Ea a spus ca urma sa concureze pentru prima dupa 3 ani, dar testul efectuat la Izvorani a fost pozitiv. Gimnasta romanca s-a izolat acasa pentru 2 saptamani si a declarat ca simte doar o mica receala pe care o va trata cum ii recomanda medicul.

"Gimnastica m-a invatat sa fiu o persoana... pozitiva! Asteptam un test pozitiv la verificarea de la Izvorani unde trebuia sa concurez pentru prima data dupa 3 ani! Pregatita, cu ambitie si multa determinare alaturi de antrenorii mei. Eram gata sa ma ridic, sa lupt pentru visul meu! Asa voi face si acum... dupa un test pozitiv la COVID -19.

M-am izolat acasa pentru doua saptamani, pentru a ramane sanatoasa si pentru a reveni in parametrii normali, pentru a-mi putea relua pregatirea linistita. Ma simt bine, am o stare generala fara simtome grave, simt doar o mica raceala pe care o voi trata asa cum mi-a recomandat medicul.

Imi pare foarte rau pentru acesta veste... ajunsesem in forma, gata de a arata tot ce am muncit in aceste ultime luni.

Viata mi-e un pic data peste cap. Dar o gimnasta stie cum sa se de-a peste cap si sa aterizeze in picioare, nu?!

O sa am grija de sanatatea mea, imi doresc liniste !

Ceea ce va doresc tuturor!

PS... Sper sa ne vedem la Nationale!", a fost mesajul postat de Larisa Iordache pe pagina de Facebook.