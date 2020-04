Larisa Iordache nu vrea sa mai imbrace uniforma politiei si isi ia concediu medical! "Nu era treaba mea sa stau pe strada"

Sportivii legitimati la clubul Dinamo au fost detasati la sectiile de politie pe perioada starii de urgenta.

Larisa Iordache, gimnasta legitimata la Dinamo, a imbracat uniforma de politist si a participat activ la actiuni pe strazile orasului, alaturi de colegii din cadrul Politiei Romane.

Dupa ce a pozat in uniforma si a postat fotografiile in mediul online, se pare ca Larisa Iordache s-a retras rapid din noua ei activitate si, spun surse din cadrul IGPR, va intra in concediu medical.

"Dupa ce s-a laudat ca ajuta Politia, Larisa Iordache a spus ca intra in medical si ca nu mai poate iesi la actiuni. Seful Sectiei 22 este foarte suparat", a declarat o sursa catre Click.

"Momentan nu am intrat in medical, voi vedea daca am sa o fac. Am niste probleme la tendonul lui Ahile de la piciorul stang. Nu am fugit de responsabilitate, imi vad de sanatate. Nu era treba mea sa stau pe strada", a spus Iordache, pentru sursa citata.