Gimnasta Larisa Iordache s-a bagat la raliu.

La prima cursa, Larisa i-a invatat pe piloti sa faca roata.



Larisa Iordache a urcat in masina cu Tempestini. Virajele de la Raliul Sibiului i-au creat emotii mari, la fel ca pe barna, la gimnastica.



"Am mers foarte tare. In ultima curba a avut viteza foarte foarte mare si mi-a placut foarte tare. Sentimentul e unic", a declarat Larisa Iordache.