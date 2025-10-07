CSM Bucureşti a terminat la egalitate cu liderul HC Buzău, 31-31 luni seara, în Sala Apollo din Capitală, în etapa a 5-a din Liga Zimbrilor, meci transmis în direct de Pro Arena și VOYO.

Buzoienii, care aveau victorii pe linie până acum, au egalat prin Nemanja Grbovic când mai erau 22 de secunde înainte de final!

Andrei Drăgan a marcat 10 goluri pentru CSM București, iar Răzvan Chiratcu şi Alex Dascălu câte 4 goluri.

De la oaspeţi s-au remarcat Gabrielius Virbauskas, cu 8 goluri, Nemanja Grbovic, cu 7 goluri, şi portarul Cristian Tcaciuc, cu 14 intervenţii.

În clasament, HC Buzău se menține lider, cu 9 puncte. Top 4 este completat de revelația CSM Vaslui, campioana en-titre Dinamo și SCM Politehnica Timișoara, fiecare cu câte 6 puncte.

