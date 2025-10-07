După 0-1 în Conference League cu Samsunspor și 1-3 în campionat cu Gornik Zabrze, viitorul lui Edi Iordănescu a fost pus sub semnul întrebării. În cele din urmă, se pare că fostul selecționer ar urma să continue la echipa pe care a preluat-o în această vară.



Publicația poloneză Goal a aflat că nu se pune problema unei schimbări la nivelul băncii tehnice pentru Edi Iordănescu, astfel că tehnicianul beneficiază în continuare de suportul șefilor săi.



Edi Iordănescu rămâne la Legia Varșovia



În această perioadă, s-a pus problema unei reveniri a lui Edi Iordănescu la echipa națională, în contextul în care acesta ar pleca de la Legia.



„Ar putea duce recentele înfrângeri la demisia lui Iordănescu? Am întrebat despre acest lucru luni după-amiază. Am fost asigurați că nu se pune problema schimbării antrenorului”, a dezvăluit jurnalistul Piotr Kozminski, de la sursa citată anterior.



”Trăiește tot timpul cu un picior în Varșovia și cu celălalt în București”



Iordănescu junior nu a scăpat de criticile jurnalistului Wojciech Jagoda, care a subliniat că deciziile românului provoacă și mai multă confuzie la echipă:



”Edward Iordănescu susține că noi, cei care comentăm Ekstraklasa, avem adesea dublă personalitate. Am impresia că el este cel care are dublă personalitate. Trăiește tot timpul cu un picior în Varșovia și cu celălalt în București. Și cred că nici asta nu ajută”.

