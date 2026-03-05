La două săptămâni după încheierea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, patinatoarea olandeză de viteză Jutta Leerdam, câştigătoare a două medalii în Italia, a scos la licitaţie unul dintre costumele sale.

Bustiera sa, recent scoasă la licitație, a fost vândută pentru fabuloasa sumă de 195.000 de euro. Reușitele sale nu se opresc aici, deoarece Jutta și-a crescut și comunitatea de pe social media.

Jutta Leerdam face senzație pe rețelele de socializare

Reuters a numit-o pe partenera lui Jake Paul ”regina social media” într-un interviu publicat la mijlocul lunii februarie. Jutta nu vede platformele de socializare ca pe o ”distracție” și spune că le folosește pentru a inspira cât mai multe femei.

”Sigur, am urmăritori pe rețelele de socializare. Mi-ar plăcea foarte mult să inspir cât mai mult femei și fete tinere. Așa că încerc să creez cât mai mult content posibil, pentru că astfel pot ajunge la cât mai mulți oameni.

Este o mare onoare să fac asta. Simt atât de mult sprijin din partea tuturor, simt toată energia lor și tot ce ține de ei”, a spus olandeza, potrivit sursei citate anterior.